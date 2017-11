Así tributará este año por dividendos, acciones y derechos recibidos

El caso es garrapiñar por donde se pueda. Lo que no entiendo es que no se les caiga la cara de verguenza por la doble tributación en los beneficios de las sociedades. Cobrar dos veces por lo mismo me parece un abuso. Los modestos ahorradores a palmar siempre. Ya les eche el meigallo a los que gobiernan y la proxima vez no repetirán mandato. Mi voto ha volado y espero que el de mi familia tambien.