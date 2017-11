Cellnex tendrá que ampliar capital en 2.000 millones si quiere parte de las torres de Altice

NO SOY ACCIONISTA



si los ratios deuda/ebita quedan iguales, no veo malo la compra,



el problema es cuando una empresa empieza a endeudarse hasta las cejas, (como telefonica),



cancelar el dividendo por 5 años y usarlo para crecer y pagar deuda,



yo lo que haria literlamente seria hacer la compra total de las 12.000 antenas, cancelar el dividendo, y esperar a reducir la deuda a 0, luego reparar payout del 50% maximo, y a empezar a crecer con poca deuda en "pequeñas" adquisiciones pagas en pocos años.



eso seria una buena accion de valor,... pero tranquilos, que no pasara, pocas empresas hacen eso.., una de ellas es vidrala, y mirar donde esta no hay crisis en esa empresa XD