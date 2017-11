Acción de Gracias, Viernes Negro y el Ciberlunes pelean por convertirse en la mayor jornada de ventas online en la historia de EEUU



Abra una cuenta gratis y deje de pagar más con sus operaciones de bolsa Acciones España 2 euros + 0.04% (máx 10 euros) Canon de bolsa incluido







Los estadounidenses celebran ya Acción de Gracias y con ellos las grandes minoristas se preparan para cumplir sus proyecciones con la que promete convertirse en la mejor temporada de compras festivas de la última década. Al menos así lo indica el hecho de que muchas de estas tiendas pongan en manos de los consumidores hasta el 35% de sus ventas anuales, algo que no ocurría desde 2007. Sin embargo, con el paso del tiempo, las rebajas del Viernes Negro o de su hermano digital, el Ciberlunes, se atragantan sin apenas tiempo para digerir el tradicional pavo que presidirá la mesa de muchos hogares.

De ahí que las compras y descuentos viren durante los últimos años alrededor del comercio electrónico, especialmente a través de móviles, tablets y otros gadgets electrónicos. Y es que las mejoras tecnológicas, la facilidad de pago y los cambios de tendencia en el consumo demuestran como los americanos comienzan a aprovechar las primeras gangas desde la comodidad de sus casas desde la misma jornada de Thanksgiving. De hecho, con Amazon, Wal-Mart y otras minoristas intentando acaparar el mayor número de ventas posible, las compras online durante esta jornada comienzan a hacer sombra al propio Cyber Monday.

"El Día de Acción de Gracias se está convirtiendo rápidamente en la jornada de compras más importante del año, incluso más importante que el Black Friday o el Cyber Monday", reconoce Kevin Bobowski, vicepresidente de marketing de la consultora BrightEdge. Para este experto, un día dedicado a ver el fútbol y pasar tiempo con la familia sirve de catalizador para que los consumidores se animen a comprar. Y que mejor que hacerlo a través de sus teléfono móviles.

De hecho, el año pasado, los consumidores gastaron un 19% más online durante el Viernes Negro que durante el Ciberlunes, según datos de salesforce.com, que proyecta que la jornada de Black Friday de 2017 se convertirá en el mayor día de compras electrónicas de la historia de EEUU.

"Al igual que ver la televisión, las compras navideñas han pasado a ser una actividad al gusto del consumido", señala Rob Garf, vicepresidente de Salesforce Commerce Cloud. Salesforce espera ver un crecimiento continuo no solo en pedidos de dispositivos móviles y visitas a portales web, sino también en los pagos móviles e inteligencia artificial. "No es demasiado tarde para que las minoristas realicen ajustes para cumplir con las expectativas del consumidor y competir mejor esta temporada", advierte.

Durante el fin de semana de Acción de Gracias del año pasado, alrededor de 109 millones de estadounidenses hicieron compras a través de internet frente a los 99 millones que optaron por acudir a algún tipo de establecimiento, según datos de la Federación Nacional de Minoristas. Aún así, desde Adobe Analytics, esperan que el próximo lunes, los estadounidenses gasten hasta 6.600 millones de dólares mientras que la jornada del viernes desembolsarán alrededor de 5.000 millones de dólares.

Independientemente de qué día opten los consumidores por aprovechar las rebajas, Amazon se postula como una de las compañías que sacará más provecho de las ventas digitales. De acuerdo a la consultora Slice Intelligence, la compañía de Jeff Bezos se ha llevado ya 42 centavos de cada dólar gastado online en lo que llevamos de año y domina un 42% del mercado de ventas online en EEUU.

Desde Slice Intelligence proyectan buenos resultados para minoristas de productos electrónicos como Best Buy y, como no, Apple, impulsados por el lanzamiento del iPhone 8 y el iPhone X. "El iPhone X augura muy buenos resultados para estas dos minoristas que se benefician enormemente de las ventas de este smartphone, en gran medida porque el nuevo iPhone no está disponibles en Amazon", indican.

A la espera de conocer las primeras cifras, la Federación Nacional de Minoristas estima que las ventas navideñas pueden crecer hasta un 4% este año y alcanzar los 682.000 millones de dólares. Por su parte, Adobe estima que las ventas digitales alcanzarán los 107.400 millones de dólares, un incremento del 13,8% con respecto al año pasado.

PUBLICIDAD