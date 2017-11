Las minoristas de EEUU se juegan alrededor de 35% de sus ventas anuales estas navidades



Abra una cuenta gratis y deje de pagar más con sus operaciones de bolsa Acciones España 2 euros + 0.04% (máx 10 euros) Canon de bolsa incluido







Mientras los estadounidenses celebran la festividad de Acción de Gracias, las minoristas patrias ponen toda la carne en el asador en la temporada de compras navideña. Nunca mejor dicho. Con las rebajas de Black Friday dando rienda suelta a semanas cruciales para el sector, compañías como Macy´s, Kohl´s, Urban Outfitters o Best Buy, por mencionar algunas, se jugarán alrededor del 35% de sus ventas anuales en el trimestre en curso, niveles no registrados desde el cuarto trimestre de 2007.

Una situación que hace que la próxima oleada de consumo sea mucho más importante que en los últimos años muchas de estas minoristas, que confían en que el repunte de la confianza así como la solidez del mercado laboral en EEUU anime a los estadounidense a ejercitar sus carteras. De ahí, que el termómetro más importante para tomar el pulso de lo que ocurrirá estas fiesta llegue durante los próximos días, tanto con el Black Friday como con el Cyber Monday.

"El Black Friday ha marcado históricamente un catalizador clave para el sector, ya que muchos inversores lo utilizan como indicador de la demanda para el resto de la temporada", estima Katherine Fogertey y el equipo de derivados de Goldman Sachs en un informe distribuido entre sus clientes. "Si bien reconocemos que esta jornada se ha vuelto menos importante dada la influencia del Cyber Lunes, el cierre de tiendas, y las oportunidades de compra online, todavía vemos el potencial para que estas cifras generen movimientos importantes dentro del sector, incluso más de lo que el mercado está ya descontando", añade.

En este sentido, los expertos del banco estadounidense señalan que en los últimos tres años, los meses de noviembre y diciembre han sido entre 3 y 4 veces más importantes para el rendimiento de las acciones minoristas que otros meses del año. El componente medio del SPDR S&P Retail Select Industry Index, que incluye a las principales minoristas del país, ha generado movimientos mensuales medios del +/- 6% en noviembre y diciembre, en relación con el +/- 3% medio mensual medio registrado los 10 meses restantes del año.

Si bien presiones como la avanzadilla de minoristas online como Amazon han roto en gran medida los lazos del sector con muchas variables macro este año, Goldman todavía ve un potencial alcista para las acciones del sector minorista, dado el impacto que las compras navideñas tendrá este año en los ingresos anuales de estas compañías. Algunas de ellas ponen en manos de las rebajas navideñas hasta el 40% de sus ventas anuales.

A día de hoy, los inversores se muestran preocupados con los riesgos que enfrentan valores como Urban Outfitters, Costco o Ross Stores hasta finales de este año mientras que ponen sus esperanzas en Amazon, Wal-Mart y TJ Maxx. Según Goldman, también se descuenta un movimiento potencial del 15% para las acciones de Restoration Hardware, American Eagle Outfitters, Macy´s, Urban Outfitters, Best Buy y Under Armour. Dicho esto, Fogertey indica que el mercado no está aprovechando el "potencial de volatilidad" para Macy´s, Ulta Beauty y Kohl´s.

Desde Wells Fargo Securities, su economista Eugenio J. Alemán, estima que las ventas de estas navidades crecerán un 4% frente al 3% del año pasado. "La razón más importante para esta mejora, aparte de la baja tasa de desempleo y el aumento relativamente fuerte en las contrataciones ha sido la fuerte mejora en la confianza del consumidor desde el noviembre pasado", indica.

La Federación Nacional de Minoristas (NFR) estima que las ventas crecerán entre un 3,6% y un 4%, lo que supondría alcanzar la friolera de 682.000 millones de dólares entre noviembre y diciembre. Deloitte, eleva este incremento hasta una horquilla del 4% y el 4,5% pero incluye también el mes de enero, lo que equivale a 1,04 billones de dólares. Según la consultora IHS Markit, las ventas online durante las próximas navidades alcanzarán los 125.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 13,1% con respecto al año pasado.

PUBLICIDAD