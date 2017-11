Mirabaud: "El estancamiento del Ibex se debe a temas políticos. Dependerá del resultado del 21-D"

Los expertos de Mirabaud AM se muestran positivos con la bolsa española de cara a 2018, aunque, por el momento, no hacen previsiones sobre la revalorización que podría tener el Ibex 35 el próximo año a la espera del resultado que se obtenga en las elecciones autonómicas convocadas en Cataluña el 21 de diciembre. Y su postura no es única, en opinión de la gestora francesa, "el miedo que genera la incertidumbre está manteniendo alejados a los inversores europeos" del mercado nacional.

Lionel Aeschlimann, socio y miembro del comité ejecutivo del Grupo Mirabaud y CEO de Mirabaud AM, apunta a que el "estancamiento" protagonizado por el Ibex 35 en los últimos meses está "vinculado principalmente a temas políticos" que ha vuelto algo más "reticente" al dinero extranjero a la hora de plantearse entrar en nuestro mercado. Es por ello que considera que el devenir del Ibex el próximo ejercicio "dependerá del resultado del 21 de diciembre".

A pesar de ello, los fundamentales siguen respaldando un rally alcista para la bolsa española de cara al próximo ejercicio. "Las compañías españolas, que venían de estar mucho más castigadas, no se han quedado sentadas y ahora mantienen una evolución positiva con viento de cola. Se trata de compañías más saludables y de un endeudamiento privado, además, que no ha aumentado" de ahí que sigan siendo "positivos" con el Ibex 35.

Al crecimiento de la economía española pronosticado para el próximo año y la caída de la tasa de desempleo, se suman unas valoraciones más atractivas que el resto de los mercados. "Seguimos creyendo que el mercado está fuerte por fundamentales, pero la parte emocional es la que es imposible de cuantificar", afirma Aeschlimann. En base a los cálculos de Mirabaud AM, el Ibex 35 cotizará con un descuento del 13% respecto al Stoxx 600 y del 26% respecto al S&P 500 en base a un PER estimado de 13 veces para 2018. Ello se complementará con una rentabilidad por dividendo superior a otros mercados.

Son muchas las voces que apuntan a que la economía estadounidense se encuentra ya en el pico del ciclo económico, con todos los indicadores avanzando en la dirección correcta que es lo que dará alas a la Reserva Federal de seguir aumentando el precio del dinero el próximo ejercicio. "La economía estadounidense no necesita estímulos importantes. La brecha de producción (el cupo de empleo y producción posible de cubrir) se ha cerrado ya. Están al 100%", asegura Gero Jung, Economista Jefe en Mirabaud Asset Management. En su opinión, el plan de estímulo a la economía que ha anunciado a bombo y platillo Donald Trump desde que comenzara su presidencia en noviembre del año pasado "aumenta el riesgo de recesión en EEUU". Principalmente, se refieren a la nueva política fiscal que el presidente de EEUU pretende llevar a cabo para reducir los impuestos en el país. "Hablaríamos entonces (de llevarse a cabo) de un sobrecalentamiento de la economía americana, pero podría tener un impacto muy importante de cara a 2019" y "obligaría a la FED a subir los tipos de interés 5 ó 6 veces en 2018" cuando la previsión que maneja el banco central todavía presidido por Janet Yellen es de 3 nuevos incrementos del precio del dinero el próximo ejercicio -frente a las 4 veces que estiman desde Mirabaud-.

"La gran duda del inversor ahora es entre quienes quieren reducir su riesgo ya y perderse un rally adicional de entre el 5 y el 10% en los próximos nueve o diez meses o los que prefieren esperar. De ahí que, a nivel de asignación de activos, estemos neutrales en renta variable en todos los mercados, excepto en Europa", asevera el experto.

