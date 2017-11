Los 'cortos' amenazan con robar la Navidad a las minoristas en EEUU

Las posiciones bajistas sobre el sector alcanzan máximos de dos años

Varios ETF permiten invertir a la baja en tiendas 'físicas' y al alza en 'online'

Reuters.



En todo relato navideño existen villanos y este año entre las mesas de inversión más de uno amenaza con meterse en la piel de Ebenezer Scrooge, el habitual personaje de Charles Dickens, o mejor aún, personalizar al Grinch, el malhumorado espantajo ideado por Dr. Seuss, famoso por su intento de robar la Navidad. Y es que no todos los inversores creen a pies juntillas en fórmulas estadounidenses como el Black Friday o su más contemporáneo Cyber Monday como salvavidas que lograrán reflotar a muchas de las minoristas patrias que actualmente navegan a la deriva por no haber sabido aplicar aquello del "renovarse o morir".

Ante lo que algunos tachan como un espejismo que no hace más que ahogar los márgenes de Macy´s, Nordstrom, Kohl´s o Target, por mencionar algunas de las mecas del consumo tradicional en EEUU, la idea de una temporada de compras que promete alcanzar su mayor subida desde 2014, según la Federación Nacional de Minoristas, no termina de calar.

Aún así, esta patronal estima que las ventas crecerán entre un 3,6 y un 4% en este periodo, lo que supondría alcanzar la friolera de 682.000 millones de dólares. A nadie le amarga un dulce y el hecho de que los buenos resultados trimestrales de bastiones del sector como Wal-Mart impulsasen la semana pasada al SPDR S&P Retail ETF a subir un 3,9%, logrando así su mayor subida semanal desde diciembre de 2016, hacen pensar que el sector minorista podría vivir un verdadero milagro festivo a partir de este viernes, cuando las tiendas den rienda suelta a sus rebajas.

Los más estoicos, sin embargo, se preparan para sacar provecho de unas expectativas quizás demasiado airadas que tienen un amplio margen de error para decepcionar. Prueba de ello está en los niveles de posiciones cortas en valores minoristas -básicamente la proporción de las acciones de una compañía que se prestan por un periodo de tiempo limitado a los inversores bajistas que consideran que el precio de estos activos caerá-. En estos momentos, según datos de la consultora IHS Markit cedidos a este periódico, las cifras alcanzan máximos en, al menos, dos años, tras haber subido un 17% en el último mes. Las más castigadas por los cortos son Signet Jewelers, Macy'S, TripAdvisor, Nordstrom y Kohl's (ver gráfico).

"Aunque las cosas han comenzado a mejorar, han pasado nueve años hasta que el ingreso medio real de los hogares estadounidenses ha logrado salir del hoyo cavado por la Gran Recesión, tiempo durante el cual muchas familias de clase media se han visto forzadas a adoptar un nivel de vida más bajo", avisa Chris Christopher, director ejecutivo de IHS Market.

Sacan provecho

Coincidiendo con los malos augurios de algunos inversores, la semana pasada se lanzó un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) que permite invertir a favor del declive del sector minorista internacional. Otro producto similar, no sólo refuerza la tesis del apocalipsis del sector, sino que también permite invertir a favor de las minoristas online, como Amazon. The ProShares Decline of Retail Stores ETF y el Long Online Short Stores ETF se presentaron en sociedad justo antes del arranque de una temporada crítica para el sector minorista convencional. El primero de ellos es el primer fondo cotizado diseñado específicamente para beneficiarse de la caída que experimentan las minoristas convencionales.

"Los inversores son conscientes de los problemas en los centros comerciales y la caída de los precios de las acciones de estas minoristas", explica Michael L. Sapir, cofundador y director ejecutivo de ProShare Advisors. "Por primera vez, podrán convertir estas tendencias en una oportunidad de inversión potencial a través de un ETF", añade.

Paralelamente, el otro ETF tiene como objetivo proporcionar a los inversores oportunidades de inversión derivadas tanto del crecimiento potencial de las minoristas online como del declive de las minoristas convencionales.

Estos no son los primeros productos bursátiles a disposición de los inversores para intentar sacar partida a los cambios de tendencia y problemas estructurales de muchas compañías minoristas. En 2012, la firma de análisis Bespoke lanzó su Death By Amazon Index (Muerto por culpa de Amazon), que actualmente está compuesto por un total de 54 compañías.

En lo que llevamos de año, el S&P 500 Retail Index acumula una rentabilidad de 20%, pero solo la mitad de sus 29 componentes ha tenido un retorno positivo. Una vez más, el rumbo positivo de este indicador ha estado impulsado por Amazon, cuyos títulos han subido más del 50% este año, sumando aproximadamente 192.000 millones de dólares a su capitalización bursátil sólo en 2017.

