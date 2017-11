El decálogo para detectar un gestor 100% valor



Abra una cuenta gratis y deje de pagar más con sus operaciones de bolsa Acciones España 2 euros + 0.04% (máx 10 euros) Canon de bolsa incluido







La gestión valor está de moda. Se trata de una filosofía que busca compañías infravaloradas en bolsa con la expectativa de que el mercado reconozca su valor a medio y largo plazo, que cada vez abanderan más gestores en España. Entre los nombres más conocidos que encabezan este estilo de inversión se encuentran Francisco García Paramés (Cobas AM), Álvaro Guzmán (azValor), Beltrán de la Lastra (Bestinver) y así un largo etcétera. Todos ellos tienen en común una serie de rasgos, que Amiral Gestión acaba de unificar en una lista con el objetivo de que el inversor pueda detectar más gestores 100% value.

1.- Inversión diferenciada del resto de gestores

Los gestores valor no se fijan en las opiniones del consenso de mercado. "De hecho, en ocasiones, sus inversiones parecen difíciles de entender a simple vista", apuntan en Amiral. Como ejemplo, el hecho de que azValor hiciese una fuerte apuesta por las materias primas en pleno desplome de estas que llevó a sus productos a situarse entre los más rentables hizo que muchos la llamasen TenValor, como explicó Álvaro Guzmán en una entrevista a elEconomista.

2.- Cualidades personales muy marcadas

Los gestores que predican esta filosofía reúnen una serie de cualidades muy marcadas que Amiral unifica en visión de largo plazo, pensamiento independiente, razonamiento muy analítico, altas dosis de racionalidad, confianza, paciencia

3.- Búsqueda de libertad de inversión

A los inversores value les gusta invertir con total libertad. En algunas gestoras no independientes, la gestión está sujeta a tracking error (desviación respecto a un índice de referencia) muy bajos, lo que impide ejecutar una verdadera gestión activa. Firmino Morgado, el que llegó a ser el gestor del primer fondo milmillonario de bolsa española en Fidelity, lo explicaba aquí.

4.- Recuerdan perfectamente el día en que la filosofía value entró en su vida

Es otro de los rasgos de los gestores value. "Ante una entrevista ( ), los gestores value siempre se acordarán y tendrán grabado en rojo el día en el que descubrieron el value investing", explican en Amiral. Iván Martín, otro de los abanderados de esta filosofía, definía la gestión valor durante un encuentro con elEconomista como "una filosofía de vida y no se aprende de un día para otro. Para tener una trayectoria value tienes que haberte dado batacazos durante años".

5.- Gran pasión por su trabajo

Los gestores value rebosan entusiasmo a la hora de hablar de su trabajo, de lo que hacen, de sus estrategias y de las claves de lo que significa el value investing. Cada trimestre envían una carta a sus partícipes en la que explican el por qué de sus últimos movimientos y tesis de inversión.

6.- Inversión a largo plazo

En los fondos en general y en la gestión valor en particular el horizonte de inversión es de largo plazo. Eso significa que no existe una gran rotación de sus carteras o, mejor dicho, "tienden a mantener las compañías en carteras por periodos largos de tiempo, en donde la media ronda los 3-5 años. Si el margen de seguridad que exigen es del 30% eso es un potencial muy superior. Es raro que un inversor value venda una empresa tras revalorizarse apenas un 20-25%".

7.- Son inversores bottom-up

Los gestores valor se fijan más en los fundamentales de las compañías "sin importar el nivel o la reciente dirección del mercado o la economía".

8.- No prestan atención a la macroeconomía

Por extensión del anterior, si por algo se caracteriza un gestor valor es porque no dará ningún nivel para el Ibex 35 en un horizonte de un año ni nada similar "Los verdaderos gestores valor no prestan mucha atención a la macro ni a eventos cortoplacistas en su proceso para tomar decisiones", explican en Amiral. El día en que Grecia decía que no a las propuestas de sus acreedores, EDM aseguraba que "Grecia no cambiaba la tesis de inversión de las compañías en las que invertimos", de ahí que en una jornada en la que el mundo se paralizaba por la crisis helena, el equipo de gestión de esta gestora no dudase en girar la pantalla de Bloomberg para desgranar cuál era su visión de mercado.

9.- Son gestores-analistas

"Para aguantar una caída en una posición determinada, la persona que conoce en profundidad la compañía (analista) y la que ha tomado la decisión de incorporarla a la cartera (gestor), deben ser la misma persona", apuntan en Amiral. Los gestores valor se reúnen habitualmente con los equipos gestores de las compañías en las que invierten para sacar sus propias conclusiones.

10.- Profundidad del análisis fundamental in-house

Lo anterior permite que sean ellos mismos los que tracen sus propios análisis fundamentales de un determinado valor. Para ello no solo hablan con la dirección de la compañía, pueden hacer una fotografía entera de la empresa porque también extraen información de exempleados, proveedores de la competencia etc

PUBLICIDAD