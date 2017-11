Mediaset y Atresmedia aprovechan el 'espaldarazo' de JP Morgan para liderar las alzas en bolsa

La firma ha mejorado un 2,2% el precio objetivo de Mediaset

Le otorgan a Atresmedia un potencial alcista de casi un 21%

No es ninguna noticia que Mediaset no está viviendo su mejor año en bolsa. De hecho, es uno de los valores del mercado español que ya pierde más de un 20% desde que marcósus máximos anuales. Eso sí, bien dice el refranero español que 'no hay mal que cien años dure' y la compañía ha conseguido encadenar, por ahora, siete sesiones consecutivas al alza.

La de hoy viene impulsada por el cambio de valoración de JP Morgan. Y es que la firma de inversión ha mejorado su precio objetivo un 2,2%, hasta los 9,4 euros, al tiempo que ha pasado su recomendación de 'infraponderar' a 'neutral'. Así, los títulos del grupo de comunicación han llegado a subir en la sesión más de un 3%. Con esta subida ya es más de un 7% lo que ha escalado Mediaset en las últimas jornadas. Es más, ha logrado recuperar la cota de los 3.000 millones de euros de capitalización.

Una situación similar está viviendo Atresmedia, cuyas acciones han llegado a repuntar más de un 4%. En su caso, JP Morgan ha pasado su recomendación de 'infraponderar' a 'sobreponderar', mientras que ha mejorado su precio objetivo en un 15,4%, hasta los 10,5 euros, lo que implica un potencial alcista, a precios actuales, de casi un 21%.

La casa de análisis explica que el sector europeo de medios de comunicación cuenta con bajas expectativas porque el mercado ha exagerado las preocupaciones estructurales debido a la debilidad publicitaria. Sin embargo, ha pasado por alto las nuevas oportunidades de crecimiento.

A este respecto, señalan que la debilidad de los anuncios puede venir dada por la ausencia de eventos deportivos, el 'Brexit', recortes en los gastos de bienes de consumo o la incertidumbre electoral. A este respecto, coincidiendo con la publicación de los resultados de los nueve primeros meses del año, Banco Sabadell señala en un informe que "con respecto al conflicto de Cataluña, aunque Mediaset está dejándose algo de audiencia no estn notando deterioro de la inversión, y el mayor inconveniente es que las negociaciones de campañas para noviembre y diciembre se están alargando algo más".

No obstante, desde JP Morgan ven resistente la demanda publicitaria por su rápido alcance, anuncios de alta calidad y un entorno atractivo para la creación de marca.

El dividendo, un gran atractivo

En este contexto, uno de los principales atractivos que sigue manteniendo intacto Mediaset es la rentabilidad por dividendo, superior al 4%. Desde Bankinter recuerdan que los resultados hasta septiembre "siguen con la tendencia de trimestres anteriores. La compañía continúa fortaleciendo el balance, hecho que da gran visibilidad al pago de dividendo".

En el caso de Atresmedia, Banco Sabadell mantiene una opinión parecida a la de JP Morgan, ya que según explican desde la entidad "el mercado estaría anticipando riesgos que no vemos en el corto plazo, y esperamos un crecimiento del mercado publicitario en el cuarto trimestre que cambien la negativa percepción que se tiene del sector". Precisamente, Atresmedia también brilla por su rentabilidad por dividendo, más atractiva que la de su competidora española, ya que para 2017 es superior al 6%.

Eso sí, ambas compañías coindicen en sus pérdidas anuales en bolsa, que pese al rebote de las últimas sesiones supera el 16%.

