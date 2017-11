NH Hotel 'se come' casi todo su potencial tras cotizar en máximos de 2008

El valor solo tiene un recorrido del 2,5%, hasta los 6,15 euros

Precio Variación Hora 5,900 € +1,03% +0,060 € 17:38:00









Abra una cuenta gratis y deje de pagar más con sus operaciones de bolsa Acciones España 2 euros + 0.04% (máx 10 euros) Canon de bolsa incluido

Las acciones de NH Hotel continúan con el rebote iniciado el lunes, después de que la hotelera confirmase el interés de Barceló de un posible acuerdo de fusión. En solo dos días, NH Hotel sube casi un 19% en bolsa y sus títulos cotizan ya en máximos de 2008, algo que ha reducido su potencial a solo el 2,5%.

Aunque no existe nada cerrado y todo se encuentra en una situación muy preliminar, los bancos de inversión ya se han aventurado a hacer sus cábalas sobre cómo sería el grupo resultante que surgiría de llegar a buen puerto la oferta de Barceló. "Una fusión con Barceló crearía un grupo bastante similar a Meliá, en cuanto a negocios y exposición regional", señalan desde UBS, donde estiman que si el intercambio finalmente es favorable, "las sinergias pueden apoyar a la acción de NH", que cotiza en torno a los 6 euros, a solo un 2,5% del precio objetivo de 6,15 euros que le otorgan los analistas.

Desde este banco recuerdan, no obstante, que el principal accionista del grupo NH Hotel es HNA, que tiene una participación del 28%. "No está claro si aceptarían la oferta, pero si más del 50% de los accionistas la aceptan, Barceló podría tener derecho a forzar una fusión de ambos grupos", añaden. Barceló valora a NH Hotel en 2.480 millones de euros, a un precio de 7,08 euros por acción, lo que representa una prima del 18% sobre la cotización actual.

Sin embargo, el hecho de que la operación se realizase mediante un intercambio de activos y no mediante una oferta económica resta atractivo a la fusión para los actuales accionistas, en opinión del equipo de análisis de Bankinter. "Es fundamental destacar que no supone una oportunidad para que los actuales accionistas de NH vendan sus acciones a cambio de una contraprestación (ni en efectivo, ni en acciones de otra compañía), sino que éstos sólo podrían decidir si continúan o no como accionistas de la compañía resultante de la fusión. Nuestra recomendación a los accionistas de NH es aprovechar la subida para vender en base a tres argumentos", señalan.

El primero es precisamente ese, que no existe oferta económica. El segundo es que la valoración que dan a NH en solitario es de solo 5,3 euros, por debajo del precio actual, de ahí su recomendación de recoger beneficios. Mientras que en último lugar señalan que, a pesar de la rápida mejora del ciclo económico, estiman que la mejora de las cifras de NH será lenta.

Lluvia de revisiones

Desde el lunes, seis brókeres han revisado el consejo que emiten sobre la acción de NH. Tres lo han afirmado, dos mejorado y uno iniciado cobertura sobre el valor. En el lado de quienes han mejorado su opinión sobre la hotelera se encuentran Kepler Cheuvreux, que ahora aconseja comprar frente al mantener anterior mientras eleva su precio objetivo de los 5,9 euros hasta los 7 euros y BBVA, que pasa de infraponderar a sobreponderar.

PUBLICIDAD