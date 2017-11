El Dax alemán sostiene las subidas en Europa y el Ibex 35 intenta acercarse a los 10.100 puntos

Puntos Variación Hora 10.058,30 +0,33% +32,80 puntos 13:02:58









Pese a las caídas del inicio de sesión, las bolsas europeas avanzan con tímidas subidas lideradas por el Dax alemán. La sesión está marcada por la inestabilidad política en el país germano. Las tres semanas que ha ofrecido las filas de Merkel para formar gobierno antes de convocar nuevas elecciones ofrecen tranquilidad al mercado. Los expertos insisten en que cualquier rebote en los mercados del Viejo Continente sigue siendo poco convincente.

El mercado reacciona con sosiego a las noticias que llegan desde Alemania. El principal índice del país sigue confiando en que las negociaciones para formar gobierno lleguen a buen puerto, pese a la imposibilidad de Merkel de cerrar un acuerdo con liberales y verdes.

La ausencia de datos importante, en la semana de Acción de Gracias en EEUU, está dejando sin referencias a las bolsas. El Ibex 35 continúa recuperando posiciones con cierta debilidad, después de que la anterior semana flirteara con perder los 10.000 puntos.

Los analistas de Ecotrader no descartan la posibilidad de ver un contraataque alcista siempre y cuando el Ibex 35 no pierda los soportes de los 9.800-9.889 puntos. De hecho, los citados expertos se muestran reacios a disminuir nuestra exposición a la renta variable española mientras no se pierda el citado soporte, cuya pérdida abriría la puerta a caídas a la zona de los 8.800-9.000 puntos.

A corto plazo, para que se aleje el riesgo de ver la cesión de soportes de 9.800-9.930 puntos y se pueda favorecer un rebote menos vulnerable es preciso que el Ibex 35 consiga superar resistencias de 10.175 puntos y el siguiente paso es que superara resistencias de 10.325-10.350 puntos.

Tampoco se espera grandes movimientos en lo que queda de sesión con Wall Street a medio gas. Se publican las Ventas de Vivienda de Segunda Mano en EEUU pero moverá mercado. Tampoco habrá novedades por el lado de la reforma fiscal en plena semana semifestiva en EEUU por Acción de Gracias.

En la renta fija, los bonos españoles vuelven a su cauce tras la semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña. El Tesoro Público ha colocado este martes 4.225,1 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, por encima del rango medio previsto, y lo ha hecho a tipos más negativos que en la subasta previa.

Por valores, destaca la subida de NH Hoteles del 7%, alargando las subidas de ayer, después de conocerse el interés de Grupo Barceló de fusionar ambas compañías.

También hoy, la CNMV ha levantado el veto a las posiciones cortas sobre las acciones de Liberbank tras cinco meses suspendido este tipo de operativa.

