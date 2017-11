El Departamento de Justicia de EEUU presenta una demanda para bloquear la fusión entre AT&T y Time Warner

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha demandado a AT&T para bloquear su acuerdo para comprar Time Warner a cambio de 85.000 millones de dólares, según ha confirmado la propia operadora telefónica. (Acceda aquí a la demanda).

"La demanda del Departamento de Justicias es una partida radical e inexplicable", aseguró David McAtee, vicepresidente ejecutivo y asesor judicial de AT&T, en un comunicado. "Las fusiones verticales como esta se aprueban rutinariamente porque benefician a los consumidores sin eliminar a ningún competidor del mercado. No vemos ninguna razón legítima para que nuestra fusión sea tratada de forma distinta", aclaró.

De hecho AT&T ya ha creado un portal web para presentar y respaldar su caso para que el acuerdo para hacerse con Time Warner llegue a buen puerto y defenderse de las acusaciones del Departamento de Justicia, que alega que la fusión "impedirá la innovación en el futuro" y también se traducirá en "mayores tarifas para los consumidores".

Randall L. Stephenson, consejero delegado de AT&T, dijo durante una conferencia de prensa al cierre de la sesión del lunes y tras confirmarse la demanda, que ambas partes "han ofrecido soluciones concretas" a las cuestiones planteadas por el Departamento de Justicia. "Hemos contado con las mejores mentes legales del país que pensaban que la operación iba a ser aprobada sin problemas", añadió al mismo tiempo que aseguró que "nunca habia estado tan en desacuerdo" con dicho Departamento.

Esta decisión se produce después la tensa relación entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y CNN, propiedad de Time Warner. Trump ha criticado y atacado en numerosas ocasiones las informaciones procedentes del canal de noticias calificándolas como "noticias falsas". Precisamente, la semana pasada, Trump tuiteó: "Mientras estaba en Filipinas me vi obligado a ver @CNN, lo que no había hecho en meses, y de nuevo me di cuenta de lo malo y FALSO que es. ¡Perdedor!"

While in the Philippines I was forced to watch @CNN, which I have not done in months, and again realized how bad, and FAKE, it is. Loser!