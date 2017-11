800 538

Barceló ofrece fusión a NH para crear un gigante valorado en 6.200 millones

Madrid, 20 nov (EFECOM).- El grupo mallorquín Barceló ha propuesto una fusión a NH Hotel Group para crear un gigante hotelero, valorado en 6.200 millones de euros, en el que controlaría el 60 % del capital y la mayoría de su órgano de administración.

Barceló ha manifestado, en una carta enviada al consejo de administración de NH, su interés "preliminar y no vinculante" en estudiar una fusión, al considerar que la operación tendría "un gran sentido estratégico y un potencial excepcional de creación de valor para los accionistas de ambas compañías".

La operación, de la que nacería un "campeón nacional" capaz de competir con los mayores grupos del mundo, se concretaría mediante una ampliación de capital por parte de NH, que tendía que emitir 525 millones de nuevos títulos.

Según Barceló, el reparto accionarial propuesto equivaldría a un precio por acción de NH de 7,08 euros, lo que representa una prima del 27 % sobre la cotización media de los tres meses anteriores al 30 de octubre, de 5,56 euros.

No obstante, esta ecuación de canje es preliminar y está sujeta a "due diligence" (auditoría legal) de ambas compañías, y no incorpora ningún ajuste adicional a la deuda neta e intereses minoritarios que, en su caso, proceda aplicar, ha matizado el grupo mallorquín, propiedad de la familia Barceló y el capital repartido entre once primos.

Las acciones de NH fueron suspendidas de negociación antes del inicio de la sesión bursátil de hoy, después de que el diario Expansión adelantara la operación.

A su vuelta al parqué, después de que Barceló remitiera su propuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y asegurara que no había alcanzado ningún acuerdo con NH al respecto, se dispararon el 17,7 % para finalmente cerrar la sesión con una subida del 11,8 %, hasta 5,59 euros, la mayor de la jornada.

NH ha comunicado al regulador que su consejo de administración aprobó recientemente el plan estratégico a tres años "con un proyecto independiente de gran crecimiento que hoy sigue siendo válido" y que "cualquier modificación de dicha decisión o la consideración de cualquier alternativa estratégica será oportunamente comunicada al mercado".

El objetivo de Barceló es integrar todos sus activos y pasivos en el nuevo grupo -que seguiría cotizando-, incluyendo sus divisiones de Hoteles y Viajes, que "podrían aportar valor al grupo combinado".

No obstante, está dispuesto a considerar diferentes alternativas en lo que respecta al perímetro de activos y pasivos para "facilitar el éxito de la transacción".

Asimismo, propone que el consejo de administración se forme por un número suficiente de consejeros para garantizar la participación de los actuales accionistas relevantes de NH, correspondiendo a Barceló el nombramiento de la mayoría de sus miembros.

Según Barceló, su intención es "mantener prácticas de gobierno corporativo consistente con una empresa cotizada y con un 'free float' (capital flotante) relevante".

Para Barceló, es también interesante la posibilidad de que la sede social de la entidad combinada esté en Madrid.

En caso de que su manifestación de interés fuera considerada de forma positiva, Barceló sugiere, como próximo paso, la firma de un acuerdo de confidencialidad y la creación de equipos de trabajo por ambas partes, contemplando un período de hasta tres meses para llegar a un acuerdo definitivo y llevar la transacción a sus respectivos órganos de gobierno.

Barceló, que siempre ha defendido la necesidad de que las cadenas españolas se unan para poder competir en tamaño contra las estadounidenses y abarcar mercados como Asia o África, cree que la fusión sería muy positiva para ambas compañías, al tratarse de dos negocios complementarios: el segmento urbano, en el caso de NH, y el vacacional, en el del grupo mallorquín.

Su oferta está sujeta, entre otras condiciones, a la obtención de la exoneración por parte de la CNMV al lanzamiento de una opa, que es obligatoria cuando una compañía supera el 30 % de los derechos de voto en una sociedad cotizada, aunque existen excepciones.

En caso de fusión, estarán exentos de la obligación de formular una opa si justifican que la operación no tiene como objetivo principal la toma de control sino un objetivo industrial o empresarial.

Barceló cuenta con 232 hoteles que suman más de 50.000 habitaciones en 21 países, mientras que NH Hoteles dispone de 389 y 60.000 habitaciones en 31 países.

