Los bajistas 'asedian' a Tesla, la firma con más capital en corto de Wall Street

PONERSE LAS PILAS



No puede negarse que lo está consiguiendo: hacer que se las pongan todas las compañías de automoción. Nadie puede asegurar que la empresa de #ElonMusk acabe consiguiendo particularmente su objetivo empresarial con éxito, pues es de una inacabable ambición en espiral, pero lo que sí ha conseguido ya y hemos de estar agradecidos, es un giro radical hacia los vehículos eléctricos en toda la competencia, reacia a cambiar su modelo productivo por más que la tecnología eléctrica estuviera ya disponible hace tiempo y es ahora "casualmente" cuando anuncian todas sus compañías competidoras planes ambiciosos y por fin decididos sobre esta tecnología limpia, espoleados por el éxito de la compañía de Musk, Tesla, disruptora del mercado establecido y a la que temen por su desbordante e inesperado éxito comercial. Pues una vez que logrado el éxito en los modelos de alta gama, desbancando a las grandes compañías de lujo, el paso fundamental y revolucionario para el sector es lograrlo en el modelo en el que ahora mismo esta empeñado, el Model 3, un modelo para un público mucho mas amplio a un precio asequible y del que el mismo día de su anuncio ya logró 500.000 reservas, pero para lograrlo hay que atravesar el auténtico infierno de la producción y en ello está empeñado (hace poco refería que se encontraba en el 8 círculo de los infiernos de Dante, ojalá salga pronto de él con éxito) No contento con ello se lanza simultáneamente a un nuevo proyecto, el primer camión eléctrico, para revolucionar también el transporte de mercancías por carretera y ya se está observando a la competencia empujada por ello, también hacer movimientos en dicho sector dirigido a las tecnologías limpias.



La competencia es poderosa y los enemigos con intereses energéticos opuestos mucho más. Mucha suerte necesitará para atravesar los obstáculos y trampas del camino porque todo el empeño ya lo tiene. En todo caso habrá conseguido lo que pretendía y eso en sí ya es un éxito para él y para todo el mundo sin vuelta atrás, acelerar la transformación de todo el sector de automoción hacia una tecnología no contaminante, siguiendo su objetivo vital desde siempre en sus proyectos "transformar el mundo para bien y protegerlo de sus mayores riesgos". Cuánta falta nos hace la gente como él, tan "enchufadas" al bien y con las "baterías bien puestas".