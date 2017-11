Solo el 40% cree que España reducirá la brecha con Europa



Los analistas se dividen entre los que confían en que la bolsa logrará estrechar el diferencial respecto a la europea, frente a los que no esperan que disminuya en un espacio de tiempo tan corto (50%) y los que subordinan este acercamiento al resultado electoral en Cataluña (10%)

Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Esta fue la pregunta que se dio a conocer el 9 de junio junto a la fecha del referéndum ilegal que se celebró el 1 de octubre. Desde el día que se convocó la consulta hasta hoy, el diferencial entre el Ibex 35 y el EuroStoxx es de 7,7 puntos porcentuales, una brecha que llegó a estar cercana a 10 puntos porcentuales en los momentos de máxima tensión por la crisis independentista.



Que España sea capaz de reducir el hueco abierto con Europa antes de que acabe 2017 divide a una veintena de expertos que han participado en la encuesta elaborada por elEconomista. Un 40 por ciento cree que se logrará estrechar este diferencial frente a un 50 por ciento que piensa que no lo conseguirá, y un 10 por ciento que lo supedita al resultado electoral del 21-D. En los tres casos los analistas señalan que la incertidumbre ha pesado y lo seguirá haciendo hasta que termine el ejercicio, y que el desenlace político en las urnas será clave.



Desde que se convocó la consulta del 1-O el selectivo retrocede un 8,4 por ciento y ha menguado sus ganancias anuales hasta el 7,2 por ciento, frente al 16,5 por ciento que avanzaba hasta el 9 de junio, cuando era la plaza más rentable del Viejo Continente. Cinco meses después es el índice más rezagado, pero también el más atractivo. Tanto es así que su beneficio futuro se compra un 25 por ciento más barato que el europeo con un multiplicador de 15,3 veces, frente a las 20,6 que marca la media.



El principal factor que debe darse para que recupere terreno, y en el que coinciden los más optimistas, es que se produzca una victoria de los partidos constitucionalistas. José Luis García, analista de Dif Broker, apunta que "los datos macroeconómicos arrojados por la economía española son buenos, y en comparación con las bolsas europeas España está barata, por lo que pensamos que sí se ha de cerrar ese diferencial, pero siempre con la reserva puesta en el resultado del 21-D". En esta línea coincide con Felipe López-Gálvez, de Self Bank, quien señala que "el sector financiero es uno de los más sensibles a la crisis catalana, de manera que no entendemos un rebote consistente si no va acompañado de los bancos".



Más confiado se muestra Miguel Ángel Paz, de Unicaja, quien defiende que "la bolsa española podría dispararse al alza si las encuestas van dando menos probabilidad de que los independentistas revaliden la mayoría absoluta".



Qué impedirá cerrar el 'hueco'

"España podrá recuperar posiciones respecto a los actuales niveles de cotización, pero encontramos más complicado que pueda acelerar su comportamiento relativo frente a Europa hasta que no se celebren las elecciones," explica Victoria Pérez, de Tressis. Las visiones más pesimistas inciden en que habrá que esperar al resultado del 21-D para que los inversores puedan ver qué escenario político se abre y si la actual incertidumbre comienza a disiparse, por lo que no hay tiempo para que reducir el diferencial.



Pero "no toda esa diferencia se debe a Cataluña" apunta Nicolás López, de MG Valores. "Parte de ella es consecuencia de la composición del Ibex y el comportamiento relativo de los sectores, donde bancos y utilities -con mucho peso en el selectivo- lo han hecho peor que industriales y tecnología, con más peso en los índices europeos". No obstante, los valores que más ceden desde junio -ver gráfico- lo hacen arrastrados por recortes en sus previsiones (Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas y Dia), y no por su exposición a Cataluña.

