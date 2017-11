La gestión valor depara 4 puntos más de potencialque el Ibex 35

La inversion value investing es una modalidad actualmente que si intentais replicar es mejor dejarselo a los fondos valor, por el tiempo de analisis, como dicen pamares o guzman, cada empresa necesita casi 100 horas de analisis, una persona normal le costaria llevar algo tan preciso, es como empezo buffet y su socio munger, del estudio llevado acabo branham, y aun que el valueinvesting es un sistema de inversion correcto y en ciertos casos perfecto (puesto que literalmente estas pagando menos por lo que vale, por ejemplo hablaba pamares de que en japon estaban entrando en una empresa que tenia una caja neta SUPERIOR a su capitalizacion, es decir, que si mañana compras la empresa entera a mercado, ganarias dinero seguro, transfiriendo la cuenta y liquidando la empresa)



en definitiva, es algo complejo, no es facil, a dia de hoy requiere analisis y estudio mucho mas cualificado pues es algo que es eficiente cada vez mas, y en un futuro, es posible que desaparezca como tal.



el value investing puro y duro (el modelo branham) es esperar a que un valor deje de ser seguido por los analistas y baje lo suficiente.



a dia de hoy solo se puede encontrar a menudo en pequeñas y micro empresas, las medianas ya empiezan a ser eficientes por fondos blackrock y demas salvajes de la inversion.



