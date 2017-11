Al accionista de Axiare sólo le queda el dividendo

Sabadell: "No vemos más recorrido en Axiare tras la OPA"

ING: a pesar de ser una oferta hostil, "el matrimonio se producirá"

Tras la OPA lanzada por Inmobiliaria Colonial este mismo lunes, las acciones de Axiare se han revalorizado casi un 12% en bolsa. Tras las últimas compras, los expertos creen que el potencial alcista de Axiare se ha agotado, aunque la socimi ha contraatacado con el anuncio de un dividendo que pagará el próximo 28 de noviembre.

La firma que preside Juan José Bruguera aprobó por sorpresa –a partir de lo que se deduce de las palabras de Axiare- una operación de compra el pasado 13 de noviembre en la que valoraba a la compañía a 18,5 euros por acción, lo que ofrece un total de 1.462 millones de euros. Ese mismo día ya se había hecho con una participación adicional de Axiare equivalente al 13,3% de su capital social, con lo que Colonial elevaba el peso dentro del accionariado de la compañía hasta el 28,79% a través de este último movimiento. Un día más tarde, Axiare reconocía públicamente si disconformidad con la operación de la que no había sido informada previamente, como tampoco lo fue, según la propia socimi, sobre la compra de un paquete adicional de acciones por parte de Inmobiliaria Colonial.

Así las cosas, y ante una OPA que podría calificarse de hostil, Axiare decidió aprobar el pasado martes el reparto de un dividendo por valor de 0,14 euros brutos por título de cara al próximo 28 de noviembre. Contrasta con la política de retribución de la compañía que viene abonando sólo un pago anual desde 2015, un año después de su salida a bolsa, aunque ya se había anunciado a comienzos de año y la previsión era el abono del mismo antes del 30 de noviembre. En todo caso, en la oferta de adquisición presentada por Colonial ha sido calculada, tal y como informaba la compañía en el hecho relevante presentado ante la CNMV el pasado 13 de noviembre, "sobre la base de que Axiare no realice un reparto de dividendos u otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la oferta". En este mismo documento se especifica que en "el supuesto de que Axiare llevara a cabo una retribución al accionista antes de la liquidación de la oferta, la contraprestación establecida (18,50 euros por cada acción) se reducirá en un importe igual al importe bruto por acción de dicha retribución".

Rebaja de recomendaciones

Desde el anuncio de la operación corporativa, dos firmas de análisis han rebajado su consejo sobre Axiare, una vez que su cotización –hoy en los 18,30 euros- se sitúa a sólo un 1% del precio de la oferta de adquisición. ING Bank fue uno de ellos, pasando a una recomendación de retener con un precio objetivo en los 18,50 euros de la OPA, el mismo que establece BPI habiendo "aceptado la oferta". Esta caída en las recomendaciones llueve sobre mojada. La semana pasada Axiare perdió el consejo de compra que ostentaba desde antes del verano rebajando hasta mantener.

"Tras OPA de Colonial no vemos más recorrido. Revisamos de la recomendación de comprar a bajo revisión. La acción ha subido un 74% desde la OPV y no vemos recorrido adicional tras descontar en precio la OPA de Colonial", aseguran los expertos de Banco Sabadell, que creen que la oferta de adquisición se cerrará durante el primer trimestre de 2018.

En esta misma línea, pero bastante más gráficos son los analistas de ING al calificar la OPA como "una novia raptada" que dará lugar a "un matrimonio que se producirá" de todos modos. "Hemos rebajado la recomendación de Axiare a mantener con un precio objetivo de 18,50 euros al no ver más visibilidad". No obstante, sus analistas sí creen que Colonial debería "subir la oferta" al tratarse básicamente de una operación hostil, aunque, por otro lado, reconocen que "no ven cómo la dirección de Axiare podría evitar que Colonial alcanzase el umbral mínimo del 50%" para lanzar obligatoriamente una oferta. ING pone en valor "la alta calidad del personal de Axiare y su gestión en los proyectos" que, afirma, Colonial debería tratar de mantener. "En nuestros números actuales, la oferta implica un pago de 30 millones de euros en el plan de incentivos de gestión para Axiare", concluye.

PUBLICIDAD