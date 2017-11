El soporte del Ibex 35 funciona y arranca un rebote, de momento vulnerable

Ayer, en el pánico de las noticias apuntando a caidas hasta los 9800 puntos, decidí ponerme largo en el IBEX. Hoy, la verdad. no me fío de tanta euforia matutina que terminará en desinflar el índice. A veces me pregunto quien controla de verdad la divulgación de noticias económicas, desde luego, si los pequeños inversores nos guiamos por ellas, apañados vamos¡¡¡¡¡¡¡