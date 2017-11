Ya son ocho los valores del mercado español que cotizan en mínimos del año

Tras la racha de caídas de noviembre, ninguna compañía cotiza en máximos

A pesar de que la bolsa española dio ayer una tregua y frenó las caídas que había acumulado durante 10 sesiones consecutivas, esto no fue suficiente para que ya sean 8 los valores del mercado nacional los que cotizan en mínimos anuales después de la racha bajista de noviembre. Entre ellas se encuentran dos firmas del Ibex 35, Dia e Inditex, que retroceden en el año un 13,5% y un 9,3%, respectivamente, mientras en el Mercado Continuo las compañías son Duro Felguera, Euskaltel, Naturhouse, Talgo, Sacyr y BME, que se mantiene plana respecto a principios de 2017.

Hace ya un año que Sacyr no ve su valor bursátil por debajo de los 1.000 millones de euros. No obstante, tras acumular 7 sesiones consecutivas de caídas, la firma está a un paso de perder esta cota. Entre los factores que explican esta corrección están la presentación de los resultados correspondientes al tercer trimestre del año. Si bien la constructora mejoró su beneficio un 8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, el mercado está descontando que no ha cumplido con lo que se esperaba.

Asimismo el impago de la deuda de Venezuela y la caída del precio del petróleo lastraron ayer su cotización, ya que la constructora es una de las principales accionistas de Repsol. Pendiente del impago venezolano está también Duro Felguera por el contrato que está a la espera de cobrar en el país. La dirección de la compañía acaba de renegociar con su banco acreedor una prórroga del acuerdo de espera con el fin de dar oxígeno a la firma para poder sortear la inviabilidad. Por otra parte, la cotización de Naturhouse también se ha visto afectada por una caída de la facturación y el aumento del gasto de la expansión internacional.

Euskaltel celebró el lunes su Investors Day, donde presentó su plan estratégico, en el que anunció que iniciará el próximo año su expansión en Navarra, y en los próximos 5 años espera continuarla en León, Cantabria y La Rioja, lo que supone sumar un mercado de 1,6 millones de personas y más de 500.000 nuevos hogares potenciales clientes. Sin embargo, el plan tuvo una mala acogida en el parqué, y desde entonces pierde más de un 6%.

Los resultados entre enero y septiembre presentados por Talgo tampoco gustaron a los inversores. La ferroviaria presentó un beneficio neto de 35,5 millones de euros, lo que supone un 17% menos que en el mismo periodo de 2016, cuando se anotó 44,1 millones. Similar es el caso de Bolsas y Mercados Españoles, que publicó un recorte en sus beneficios del tercer trimestre con un descenso del 3,9%.

Inditex se encuentra al borde de su peor momento en bolsa del año, tras ceder en torno a un 17% desde máximos anuales y perder el favor de los analistas, ostentando su peor recomendación en 2017. Dia es el otro valor del Ibex 35 que cotiza en mínimos anuales, tras el profit warning (rebaja en las estimaciones) que presentó la compañía en verano y las malas perspectivas de su sector en Europa.

