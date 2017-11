El dividendo de las petroleras ya es el más atractivo de Europa

dividendo atractivo? será fuera de España, xq aquí repsol no reparte absolutamente nada.



el script dividend es un timo, no debería llamarse dividendo:



si coges las acciones resulta que tienes más acciones pero éstas representan el mismo % de la compañía que antes...



si coges el dinero, resulta que tu % de la empresa baja...



resultado, con una o con otra opción al final no ganas nada