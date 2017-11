El Ibex 35 pierde un 0,42% y suma nueve días seguidos de caídas

Que pasa que si el tema catalán no se soluciona en dos o 5 años ,el IBEX vba a estar bajando durante 5 años mas ,el quejarse no vale para nada en este pais ,.



Como ya indico el otro dia un contertulio en Marzo de 1998 el IBEX coronaba los 10.000 puntos por primera vez en su historia ,y es vergonzoso que 20 años mas tarde el IBEX este igual .



El 28 de Diciembre de ese mismo año esto es de 1998 el valor de la accion del banco Santander era de 8,66 euros ,; hay alguien que pueda justificar que el banco Santander cualitativamente y cuantitativamente hace 20 años era mejor que el banco Santander actual ,cuya accion esta hoiy en los 5,55 euros .



No hay ningun otro indice en el mundo me atrevería a decir que hace 20 años esto es que en el año 1998 tuviera el mismo nivel o cotizacion que en ahora en el año casi 2018 .