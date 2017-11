Mirae Asset: "Invertir en Asia en divisa local es una buena idea a largo plazo"

Jung Ho Rhee, CEO y presidente de Mirae Asset. Elisa Senra.



Con 23 años de experiencia en la industria de la inversión, Jung Ho Rhee entró en Mirae Asset -una de las gestoras de fondos con más presencia en mercados emergentes- en el año 2000. Desde entonces ha ostentado cargos como director de estrategia, director de análisis global y director financiero, entre otros, hasta pasar a presidir la compañía y mantener también el cargo de consejero delegado.

El experto ofrece su visión de los mercados emergentes, donde ve oportunidades y no se asusta por las elevadas valoraciones que han llegado a alcanzar algunos sectores, como el relacionado con Internet en China.

¿Cuál es la estrategia que está siguiendo ahora Mirae Asset?

Nuestra opinión es que Asia y los mercados emergentes, en general, siguen infravalorados, en términos de fundamentales. El potencial de las nuevas industrias, la nueva economía, se combinan con que también hay gestores de alta calidad. Creo que estos fundamentales se han infravalorado, debido a muchos titulares que se han publicado, y creo que hay oportunidad de comprar Asia y mercados emergentes. Hay muchos nuevos negocios emergiendo desde Internet: nuevos servicios, tecnologías e incluso hardware.

Esta nueva tecnología está siendo impulsada por el contexto de los móviles y de Internet, y depende totalmente del tamaño de la población. En cuanto a la perspectiva rentabilidad riesgo, los mercados emergentes, y Asia en particular, están severamente infravalorados, y estamos felices de poder proveer cualquier alfa que seamos capaces de capturar. Tanto la renta variable como la fija son ahora realmente prometedoras. En renta variable está la amenaza para la gestión activa del gran endeudamiento en todo el mundo, pero cuando hablamos de Asia y mercados emergentes, las fuentes de alfa siguen estando ahí.

Pero las valoraciones de las empresas de Internet en China son muy elevadas. ¿No le preocupa?

Nosotros miramos a las empresas no sólo por sus niveles de valoración, sino también por las proyecciones a largo plazo de su flujo de caja. Somos inversores a largo plazo. Si se mira la trayectoria a 5 o 10 años, creemos que hay valoraciones razonables para el futuro de estos negocios. Además, si se comparan con el último pico de los mercados globales, con la burbuja tecnológica o con la caída de 2015 en China, las valoraciones actuales en relación con la capacidad de generar flujo de caja resultan interesantes.

Sobre exposición geográfica, ¿cómo está distribuida la gestora?

Sobre todo sobreponderamos ahora India y China, pero nosotros hacemos acercamientos agnósticos a los mercados, en cuanto al aspecto geográfico se refiere. Nos enfocamos en el modelo de negocio de forma aislada. Además, Asia se está integrando muy rápidamente y tenemos muchos nombres de diferentes países en el continente.

¿Cómo eligen un valor a la hora de invertir en él?

Buscamos ventajas competitivas sostenibles que permitan generar flujos de caja de cara al futuro. No nos centramos en los resultados de un año en concreto, si no en encontrar esas ventajas competitivas. Esa es la clave.

¿Y hay algún sector que le guste especialmente en este momento?

En términos de escalabilidad de la industria preferimos el de Internet, el del turismo, el de la salud y el asegurador, especialmente en Asia. Se trata de un acercamiento temático a largo plazo, pero miramos también los fundamentales de cada negocio. Intentamos encontrar los futuros líderes de la industria.

¿Cuánto tiempo mantienen una empresa en cartera, de media?

Para nosotros tener un valor en torno a cinco años en cartera es una situación cómoda. Las nuevas iniciativas en la tecnolgía son muy sostenibles. Empresas como Google o Apple dominan el mercado, y como la gran mayoría de nuestras posiciones tienen una ventaja competitiva muy importante.

Es lógico que preocupe el impacto que pueda tener en los emergentes la subida de tipos en EEUU si sube el dólar. ¿Qué espera?

Es una cuestión macroeconómica muy complicada. Creo que todo tiene que ver con la inflación, y en este sentido hay mucha tecnología nueva que esconde factores que lastran a la inflación. Con la economía colaborativa hay una mejora de la productividad enorme. El valor relativo del producto es ahora muy inferior, y la inflación no aparece. Creo que en este momento el contexto de tipos bajos es por Internet. No se menciona mucho por los economistas, pero yo no veo una situación considerable de inflación, incluso después de los programas de compras de deuda. Así, mientras no haya inflación yo veo al dólar estable. A largo plazo, invertir en divisa local en Asia creo que es buena idea.

¿Son los mercados emergentes el 'campo de batalla' que se van a disputar las empresas de mercados desarrollados?

Sí. Es algo que ya está ocurriendo. Muchas empresas disfrutan de sus ingresos en Asia; empresas de consumo de EEUU, de Europa... disfrutan de estas ganancias. Más del 50 por ciento viene de Asia, ya en muchos casos. Creo que esto va a seguir creciendo. Va a ser un paraje de muchísima competición. Todo el mundo compite por él, y también lo hacen las firmas locales. Hace 5 años el mercado de móviles en China era Samsung y Apple. Ahora dominan nombres locales. Nosotros seguimos mirando esto con interés, para saber qué firmas locales son las que más van a crecer.

