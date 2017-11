El Ibex 35 corrige 2,55% en la semana y pierde los 10.100 puntos

Lo del Ibex es de juzgado de guardia , hasta cuando va estar bajando ,.Se Critica a Trump y desde que ha llegado al poder el Dow Jones ha subido casi 2000 puntos ; en cambio el Ibex lleva nada mas y nada menos que 10 años bajando sin cesar,; hasta cuando dejará el canal bajista donde lo han metido los que lo manejan.



Ni siquiera los excelentes resultados que la Comision Europea nos comunico ayer dia 9 de Noviembre ,donde suben los 4 factores mas importantes en los cuales se basa la economia de un pais ,indicando que la crisis catalana no ha sido relevante , asi la CE nos dice que el PIB aumentara hasta el 3,1 ciento y para el 2018 y 2019 estara 2 decimas por encima de las economias mas fuertes europeas, el Deficit irá bajando hasta el 3,1 % tambien cumpliendo con las maximas impuestas por Bruselas y saliendo de la vigilancia de deficit excesivo ,igualmente el paro se reducira hasta el 16,4 % para el año 2019 ,y la deuda se reducira hasta el 98,5 %.



Incide en la robustez de la economia española a la cual no le ha afecctado hasta ahora la crisis catalana .



Entonces porque el IBEX no para de bajar, todas las economias europeas sufrieron el Brexit ,esa crisis si que es importante , pero ya lo han superado ,en cambio porque la economia española a pesar de estos indicadores mencionados todavia no supera la crisis catalana.