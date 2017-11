Apocalipsis Amazon: la presencia de robots en sus almacenes se ha multiplicado por 58 desde 2013

A este paso , si siguen cambiando robots e internet por personas , no se quien va a trabajar , y todos estas grandes multinacionales y bancos no se que van a vender ya que no quedara ser humano que les compre , o en los bancos manejar nuestro dinero , porque no lo tenemos....



Deberían los gobiernos frenar este tema imponiendo los mismos impuestos a las empresas o mas , si los emplean.