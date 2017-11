El Ibex 35 cierra prácticamente plano: corrige un 0,02% hasta los 10.228 puntos

NO hagáis caso a los periódicos y medios de Madrid: Barcelona está supercolapsada desde toda la mañana, Seat no recibe piezas, los tresnes llegan cuando la gente se aparta y les deja circular, las autopistas paradas por marchas lentas, Carreteras nacionales cortadas por tractores, El AVE está parado en Girona, la gente estña almorzando en medio de todos lados para parar el país lo que se pueda, los colegios en servicios mínimos y miro un diario epañó y dice que no hay seguimiento de la huelga... vaya periodismo tenéis... qué vergüenza... por cierto parece que YA han pillao a Mariano y su caja B