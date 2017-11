Carl Auffret: "Hay que tener cuidado en bolsa de cara al próximo año"

Carl Auffret, gestor del fondo 'DNCA Invest Europe Growth'.



Gestiona un fondo de crecimiento y aunque se muestra positivo con el mercado a corto plazo, a largo plazo tiene dudas ante la posibilidad de que se esté infravalorando los efectos de una inflación al alza.

Hemos visto un 'rally' en bolsa europea del 10%. ¿Qué más podemos esperar de cara al último trimestre del año?

Ni idea. Es imposible predecir el mercado, más a tres meses. A corto plazo somos, sin embargo, muy optimistas debido a que los datos macro por primera vez en muchísimos años son positivos en todas partes. También somos positivos por el tema político. Las elecciones en Francia, Alemania o Austria han sido positivas por lo que creemos que Europa está en mejor forma que en el pasado.

¿Solo es positivo a corto plazo?

Me surgen muchas dudas en cuanto al mercado de bonos, ya que estos tipos de interés al 0% no pueden durar mucho más tiempo. Creo que los mercados están infravalorando el riesgo de la inflación y creo que igual los bancos centrales están actuando muy tarde, se han quedado detrás de la curva. Si hay un repunte de la inflación eso se va a notar en el mercado de renta fija y también en el de renta variable, quizá no el próximo mes pero hay que tener cuidado de cara al próximo año ya que, aunque aún no es algo visible, podría dar un susto.

¿Qué ve que puede impulsar esa inflación?

El empleo, ya que en muchos países el desempleo es muy bajo aunque aún no se vea en el sur de Europa. Es un riesgo que hay que considerar y nosotros preferimos ser un poco pesimistas que muy optimistas de cara al próximo año, ya que puede que la situación actual sea demasiado buena para ser verdad.

Cuando habla de política no menciona a Cataluña, ¿es un riesgo para el mercado europeo?

Creo que puede traer oportunidades, ya que debido a Cataluña el Ibex ha estado bajo presión en las últimas semanas y muchas compañías han sufrido esa presión solo porque cotizan en el Ibex y pese a que muchas veces tienen la mayor parte de su negocio fuera de España y eso es algo que no es normal y demuestra la ineficiencia en el mercado. Si se mantuviera esa presión en el Ibex, algunas compañías podrían ofrecer grandes oportunidades.

¿En qué tipo de compañías podría encontrar esas oportunidades?

Por ejemplo en Grifols porque es un líder global que está más expuesto a EEUU que a España, Amadeus, donde tenemos ya una de nuestras grandes posiciones o Inditex, aunque está tan cara que tendría que caer un 30% para verla como una oportunidad y eso no creo que vaya a pasar nunca.

¿Cómo identifica cuáles son los sectores que ofrecen crecimiento?

Éste es un fondo que invierte en Europa independientemente del tamaño de las compañías, ya que lo que queremos son buenas empresas con precios bajos. Es un fondo de alta convicción porque no nos importa nada lo que haga el índice. El top ten del fondo representa la mitad de la cartera y, además, es un fondo puro ya que no cubrimos ninguna posición y la rotación es baja.

¿Qué hace si hay una corrección?

No hago nada porque no necesito ir a liquidez cuando pasa eso ya que estoy sobreponderado en muchos sectores con un beta bajo, por lo que cuando el mercado cae, el fondo suele hacerlo bien. Para mi es más difícil hacerlo mejor que el mercado cuando sube. Si un inversor tiene miedo de lo que pueda pasar en el mercado lo que tiene que hacer es vender el fondo e irse a liquidez y si es un inversor profesional puede decidir qué coberturas fuera del fondo quiere tener.

