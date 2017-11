La letra pequeña de las grandes ofertas



En el mes de noviembre las entidades inundan sus oficinas con promociones para captar clientes para sus planes de pensiones, lo que provoca que cerca del 50 por ciento de las aportaciones se realicen desde ahora hasta finales de año, en contra de las recomendaciones de todos los expertos. Pero, ojo, porque muchas de ellas encierran claúsulas que pueden restarles atractivo.

El ser humano es un animal de costumbres y el hecho de que sea ahora, entre los meses de noviembre y diciembre, el momento en el que las entidades sacan toda su artillería comercial para captar clientes para sus planes de pensiones mantiene la histórica costumbre de los españoles de invertir en sus planes de pensiones solo a finales de año. De hecho, se calcula que el 50 por ciento de las aportaciones que se realizan se hacen en este periodo, a pesar de que en las recomendaciones de todos los expertos se encuentra la de ahorrar de forma periódica, tanto para maximizar las ganancias como para mitigar los riesgos. "La diferencia entre realizar aportaciones a final de año o todos los meses podría llegar a ser incluso del entorno del 2 por ciento anual medio en la categoría de renta variable para el largo plazo. Además, aprovechar el efecto del interés compuesto mes a mes contribuye a incrementar el capital acumulado final", advierten desde Abante Asesores.

El ahorro de hormiga es solo una de las recomendaciones más repetidas, pero hay más: desde tratar de seleccionar solo buenos planes de pensiones con buen track récord, hasta fijarse en que éstos no tengan comisiones excesivas, pasando por contratar solo los que se adecuen al perfil de riesgo de cada inversor. Criterios todos que deben primar sobre las ofertas comerciales, por muy atractivas que éstas puedan ser. ¿O no tanto?

Analizando las ofertas que las 10 mayores entidades de planes de pensiones han lanzado este año se ve cómo las bonificaciones en metálico son la oferta estrella. De hecho, llevan años desbancando los regalos de jamones o vajillas que se hacían en el pasado. De media, esas bonificaciones están entre el 1 y el 4 por ciento del importe traspasado, siendo mayor la bonificación cuanto más dinero se aporta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al igual que sucedía en el pasado con los regalos, estos cheques tienen comisiones, ya que tributan en Hacienda como rentas del capital por lo que están gravados a un tipo de entre el 19 y el 23 por ciento.

Pero hay más letra pequeña, y más importante, como las contraprestaciones que implica beneficiarse de uno de estos regalos prenavideños. Una de las más comunes es que en la mayoría de las promociones se exige permanencia en el plan de pensiones y en la mayoría de los casos esa permanencia no es nada corta. Por ejemplo, de las ofertas de las diez mayores entidades de planes de pensiones, las de Ibercaja o Allianz llegan a requerir hasta 7 años de permanencia para quien reciba las bonificaciones más altas, que están en el 3 por cientoy 4 por ciento. No son las únicas, ya que en todas las demás campañas también se exige permanencia, con una sola excepción: Renta 4 (ver gráfico). "Nosotros no exigimos ninguna permanencia y si lanzamos campaña promocional es más por un tema defensivo que otra cosa, ya que no queremos que nuestros inversores tengan una excusa para no contratar nuestros planes de pensiones", apunta Antonio Fernández Vera, director de la gestora de Renta 4.

No siempre llega a los mejores

Además, hay que tener en cuenta que las promociones no van asociadas en la mayoría de los casos a productos que hayan demostrado una buena rentabilidad en el pasado, o al menos no la mejor, y a este respecto conviene recordar que la diferencia entre contratar el mejor o el peor plan de pensiones arroja grandes diferencias en cuanto a ganancias futuras (ver páginas 6 y 7).

En el caso de los productos mixtos, los que se espera que este año sean los auténticos best sellers, los más rentables de la última década, según Morningstar, son Bestinver Ahorro y March Ahorro,con ganancias anualizadas del 5 por ciento y ninguno de ellos está en promoción. Tampoco está de oferta Enginyers 2019, de la Mutua de los ingenieros, que con una rentabilidad del 3,6 es el segundo plan de pensiones de renta fija más rentable de la última década, aunque sí está en promoción el primero, Cupón Premium DB, de Deutsche Bank, que ha rentado un 4,3 por ciento anual en los últimos diez años, según Inverco.

En concreto, Deutsche ofrece bonificaciones de entre el 2 y el 3 por ciento para inversiones mínimas de 8.000 euros aunque para beneficiarse de ello exige también una permanencia que puede llegar a los cinco años. La gran excepción se encuentra en los dos planes de pensiones más rentables de bolsa a largo plazo, ING Direct S&P500 y Santander Bolsa USA, con rentabilidades anualizadas en la última década del 8 por ciento y 6 por ciento, respectivamente, ya que ambos se incluyen en las promociones que han lanzado los bancos que los comercializan, ING y el Santander.

