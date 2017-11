Los muñecos Funko sufren la peor salida a bolsa en 12 años

Los muñecos cabezones no han convencido a los inversores. Funko, la compañía conocida principalmente por sus figuras de grandes cabezas basadas en famosas franquicias de cine y televisión, ha sufrido el peor debut en bolsa en EEUU en los últimos 12 años.

Según datos recogidos por Dealogic, es la peor Oferta Pública de Venta desde 1995 para las compañías de más de 100 millones de dólares.

De hecho, Funko debutó a 12 dólares, ya por debajo del rango anticipado de entre 14 y 16 dólares por título. Pese a ello, las acciones concluyeron el jueves a 7,07 dólares, una caída del 41,1% en la sesión. Escaso consuelo parece la subida del 3,25% con la que cotiza la compañía en el Nasdaq a media sesión del viernes.

What a special day!! Thanks to ALL OF YOU for helping us get here! pic.twitter.com/JpxWdIefDC