La 'hucha' de las pensiones cae 150 puestos en el 'ranking' mundial

En un año ha pasado de la posición 103 a la 252 que es la actual

Invertir el 100% en deuda pública española puede volverse en contra



Abra una cuenta hasta el 10 de noviembre y consiga 1000 euros en comisiones para operar en bolsa Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó en el año 2000 como una hucha que sirviera para garantizar el sistema público de Seguridad Social. En sus primeros once años de vida no hizo otra cosa que crecer hasta alcanzar el máximo de 66.815 millones de euros. Pero llegó la crisis de la deuda de la eurozona y con ella las cifras de paro en España alcanzaron cotas máximas que superaron el 20%, lo que llevó al Gobierno a recurrir a ese excedente que se había generado en los años anteriores para poder seguir pagando, ya no solo las pensiones de una población cada vez más envejecida, sino también las pagas de los funcionarios.

Esto explica que la llamada hucha de las pensiones cerrara el año pasado con un patrimonio de 15.020 millones de euros, lo que le ha hecho caer hasta el puesto 252 en el ránking de grandes fondos de pensiones que elabora la consultora Willis Towards Watson, cuando hace apenas un año se situaba en el puesto número 103. Y eso que el ránking no tiene en cuenta los 3.514 millones de los que echó mano el Ministerio de Empleo en verano para pagar, junto con un préstamo de Hacienda, las pagas extra de verano de los funcionarios.

¿Llegará a 2018?

La negativa evolución que ha tenido el Fondo de Reserva en el pasado y la proyección de que la sangría siga produciéndose en el futuro -es de esperar que se vuelva a recurrir a la hucha para pagar las extras de Navidad- ha llevado a la consultora a pronosticar su extinción tan pronto como el año que viene. "La situación es ciertamente preocupante, por lo que es necesario tomar medidas correctivas con urgencia, no ya para la supervivencia del Fondo de Reserva, para lo que quizá sea tarde, sino centradas en la sostenibilidad del propio sistema de Seguridad Social", apunta Gregorio Gil de Rozas, responsable de jubilación de Willis Towers Watson España. Una idea con la que coincide Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB: "Yo no creo ni que llegue a diciembre de 2018 y dudo de que sobreviva tras el verano, con la paga extra de los funcionarios. La Seguridad Social debe realizar medidas y reformarse porque el traje ya no le da para más".

Pero, ¿qué implicaría la extinción de la hucha de las pensiones? Básicamente, que a partir de ese momento habría que buscar una financiación diferente. "No poder recurrir a esta caja implicará que aumente el déficit (ahora es del 0,5% del PIB), salvo sorpresa de que empiecen a aumentar las cotizaciones salariales. Eso o que se pidan créditos contra la propia caja de la Seguridad Social para evitar que se quede a cero", afirma el economista Javier Santacruz. De hecho, a esta segunda variable es a la que se recurrió ya en el mes de verano, cuando el Tesoro prestó a la Seguridad Social 5.986 millones.

Además, en esta negativa proyección que manejan para el Fondo de la Seguridad Social también influye la poca diversificación en la inversión que tiene el mismo que está invertido en un cien por cien en deuda pública española. Un tipo de inversión que en los últimos años ha funcionado gracias sobre todo al "whatever it takes" de Mario Draghi pero que ahora, en el inicio del fin del programa de estímulos, puede volverse en contra. De hecho, el 0,90% de rentabilidad interanual que obtuvo el Fondo en el año 2016 dista mucho de parecerse al 11,85% que consiguió en 2014, en pleno rally de la deuda soberana.

Y el aviso que hacen los expertos a los inversores conservadores puede trasladarse también a los gestores del fondo. "Las únicas opciones que tienen hoy los conservadores es asumir rentabilidades del 0% o incluso negativas o irte a riesgo", apuntaba recientemente Santiago Satrústegui desde Abante Asesores. "Si uno es un inversor conservador debe saber que sin asumir nada de riesgo es imposible obtener una rentabilidad decente de la cartera", confirma Stefan Scheurer, analista de mercados de capitales de Allianz Global Investors.

Esto explica por qué los grandes fondos de pensiones no han hecho otra cosa en los útimos años que reducir su exposición a bonos para aumentarlo en renta variable y activos alternativos hasta el punto que hoy los veinte mayores del mundo invierten en bonos el 37% de su cartera frente al 41% que destinan a renta variable y el 21% a los activos alternativos. En España este aumento de la diversificación también ha llegado a los planes de pensiones privados: hoy destinan un 24,6% de la cartera a deuda pública española frente al 35,3% que suponía en sus carteras de media hace apenas tres años.

6.000 millones de euros

Es la cantidad de dinero que se calcula que necesitará la Seguridad Social para cubrir las 'extras' de Navidad de los funcionarios. La cifra supondría dejar a finales de año las reservas del Fondo de la Seguridad Social en 5.506 millones, ya que a los 15.020 millones con los que cerró en 2016 hay que quitar los 3.514 millones que sacó Empleo para pagar las 'extras' de verano.

PUBLICIDAD