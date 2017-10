El Ibex 35 rompe resistencias tras rebotar un 2,44% y superar los 10.410 puntos

Parece una paradoja ,que estemos hablando de que si el IBEX debe superar resitencias , les deberia dar verguenza a quien manipula el ibes,.



El Ibex cerro el mes de Marzo del año 2000 en los 12.816 puntos ,y solamente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca esto es en Enero del 2017 , el Dow JOnes ha pasado de los 20000 puntos hasta los 23.410 que cerro ayer ,.



Como pueden hablar de esperanza de batir resistencias a los inversores , .



El Dow JOnes , ha superado la guerra del Golfo , la Crisis del Leman Brothers, el Brexit , la crisis coreana ,los inmensos ciclones ,esto si que son eventos mayores , .



Los indices europeos mas de lo mismo .



Sin embargo el IBEX no supera nada , tenemos el mayor aumento de riqueza de las familias españolas, la gran subida del consumo ,la subidad de las exportaciones , el mayor crecimiento en terminos de PIB de la zona euro , el paro baja a niveles del año 2008 ,tenemos la baja de ratios de morosidad, tenemos los buenos incrementos de beneficios en la banca , el bestial aumento de llegada de turistas ,pero basta que ha surgido la crisis catalana , y zas, a bajar , pero me pregunto y cuando no habia surgido esta crisis catalana , porque no habia superado el BRexit, la crisis coreana , ect.ect. como todos los otros indices.



Si en EEUU y en Europa viene un crack , con esos elevados indices el efecto sera muchisimo menor ; sin embargo en el Ibex el efecto sería matador .



Verguenza es lo que pasa con el IBEX por su manipulacion