El Ibex 35 cotiza pegado a los 10.200 tras la declaración de independencia en Cataluña

Espero que os deis cuenta de que no todos los catalanes pensamos como lo que se ve en la tele. Me avergüenzo y hasta entiendo que nos hagáis boicot, no hemos tenido durante muchos años las narices de decir que por muy catalanes que seamos no somos antiespañoles, si mi padre es de Morata de Jalón que antiespañol voy a ser yo. Espero que nos ayudéis.