"El nivel de complacencia del mercado es tremendo"

"El BCE seguirá los pasos que ha dado la Fed los últimos años"



Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4, advierte de que es "difícil" que la bolsa española pueda recuperarse de la brecha abierta frente a Europa desde junio toda vez que cree que "de una forma u otra, la incertidumbre va a continuar en España". Con todo, advierte de que "la complacencia del mercado es tremenda".

Este jueves el Ibex se ha movido en función de Cataluña y ha acabado con una subida del 1,9%. ¿Ha sido el mercado demasiado positivo con respecto a la situación?

Lo que está claro es que en cuanto hay una posibilidad de volver a una cierta normalidad, el mercado se lo toma de manera muy positiva. La subida primero hay que verla en comparación con el resto de Europa. Al final, el Ibex ha ascendido solo un 0,5% más que el resto de Europa después de haberse quedado descolgado.

Desde el mes de junio el diferencial entre el Ibex y el EuroStoxx es de 7 puntos porcentuales. ¿Hay alguna posibilidad de que se cierre a corto plazo ese diferencial?

Es difícil que se cierre la brecha. Tuvimos un mejor comportamiento que Europa en el arranque del año. Si la situación se normaliza no vamos a quedarnos más descolgados con respecto al resto del continente, pero veo muy difícil recuperar esos 7 puntos. De una manera u otra, la incertidumbre va a seguir. Aunque se hubiese confirmado la hipótesis de que se convocasen elecciones, no tendrías el peligro de una DUI a corto plazo, pero el problema no estaría resuelto.

El gran foco de la semana al margen de Cataluña ha estado en el anuncio del BCE de recortar su programa de compra de activos hasta los 30.000 millones al mes. ¿Qué plan está siguiendo Draghi?

El Banco Central Europeo intenta dar una de cal y una de arena. Las palabras que dice son distintas a los hechos. Con sus palabras, pretende dar la impresión de que esto es casi permanente o que se va a ir muy poco a poco, que si hace falta se volverá a inyectar liquidez pero en la práctica lo que está haciendo es seguir paso a paso las medidas de normalización que empezó a tomar hace 3 años la Fed. Para saber qué va a hacer el BCE en el futuro solo hay que mirar qué ha hecho la Fed. Es curioso que ha hecho mención a que va a seguir reinvirtiendo los vencimientos de los bonos en cartera. Eso es algo que la Fed ha hecho desde octubre de 2015 hasta octubre de 2017, y quiere decir que el BCE en algún momento también dejará de hacerlo.

Precisamente, dentro de nada debería conocerse el próximo presidente de la Fed. ¿Puede haber un cambio significativo en las políticas?

El tema con respecto a la Fed es que no es solo una cuestión sobre el presidente. Hay 7 miembros permanentes de los que hoy solo quedan 3. Faltan 4 nombramientos adicionales que, previsiblemente, va a ser más halcones que los que se han ido. Los que tienen derecho a voto se van turnando año a año y los que podrán votar en 2018 y 2019 serán más halcones que los que han votado este año. La Fed va a ser muy consciente de la situación de la economía y no va a ser quien quiera poner dificultades, pero la composición no va a ser tan dovish.

En España ya se están conociendo los primeros resultados del tercer trimestre y, de momento, el mercado no los ha acogido muy positivamente

Lo que se está viendo es que el mercado está siendo muy exigente. O las empresas superan las estimaciones o el mercado castiga. Ya no vale con no hacer un profit warning. Hay que superar las expectativas, porque estas ya están descontadas.

Hace poco se hablaba de que en la mesa de riesgos de un gran banco de inversión el día en el que Corea del Norte lanzó una bomba que voló por encima de Japón no se recibió ni una sola llamada. ¿Hay algo que pueda meter miedo al mercado?

Es difícil que tengamos una caída brusca en mercado si no es por un evento extraordinario. Como ejemplo, el Kospi -el índice de Corea del Sur- lleva una subida de más del 20%. Tú ves esto y piensas que en Corea no pasa nada. El nivel de complacencia es tremendo.

PUBLICIDAD