El Ibex 35 pierde un 0,51% y se aleja de los 10.200 puntos

Hola tatos. Qué, otra vez la misma mandanga no? Eso me temía... Com saben, ya pasado las pluses y vendidas las colorines a mi borsillo fandanguero, no queda otra, que esperarnos a batacazo final. La hecatombe bursátil y la auto flagelación colectiva, observen que no he dicho nada de felaciones colectivas hoy. Y es de esperar, como todos los meses, ese rechinar de dientes cuando llegue el viernes, o será el lunes? Qui lo sá. El tiempo lo dirá que es el que lo descompone todo. Lo que sé es que será algún día. Y ahí estaremos para comprar de nuevo santanderes a 4,75 que es el punto de partida de ese laaargo camino hacia el conocido 3,8 euros. Sé que olvidaréis este comentario, algunos lo odiarán otra vez, otros abuhados bailarán ante el reloj del jardín de su pueblo, que en vez de dar la ora la da orate como sus comentarios. En fin, lo de siempre para qué os voy a engañar. Comprar barato y vender caro y nunca nunca nunca hacer como estos que está arruinados en el forex. Comprad sólo acciones pardos, es lo único que puedes dominar sin comisiones jejejeje miamenjuas juas juas juas juases.......



