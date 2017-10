Gamesa no alcanzará ni el objetivo de beneficio del segundo 'profit warning'

Cuando pamares habla de comprar empresas familiares , o cuando warren buffet ha vendido practicamente todas las acciones en las que su empresa accionista se haya fusionado, no os da una idea de por que ??



si warren vendio acciones cuando estas se fusionaron o fueron compradas, se debe a que "no se como se comportara los nuevos gestores"



y cuando el fondo seleccion de pamares, habla que tiene la mitad de acciones en empresas familiares, no os llama la atencion ?



o cuando prefiere pamares bmw a daimler aun sabiendo que daimer cotiza mas barato y se dedica a lo mismo, no os hace una idea de porque ? pork bmw es familiar.... es mil veces mas facil que las cosas vayan mal a daimer que a bmw en gestion.



warren lo dijo, mas vale empresa buena a precio justo, que empresa justa a precio barato.