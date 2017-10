Abante: "Hay una sensación en mercado de que el sistema puede saltar por los aires"

Santiago Satrústegui, presidente de Abante Asesores, explica cuáles son los planes de futuro de la casa además de presentar un nuevo fondo: Abante Quant Value Small Caps, gestionado por el astrofísico Narciso Benítez.

En los últimos meses han sido muchos los gestores y analistas que han defendido que el mercado está pecando de una cierta complacencia teniendo en cuenta que las incertidumbres, tanto las políticas como las que vienen de los bancos centrales siguen estando a la hora de orden del día. Y a eso se une que la volatilidad no hace otra cosa que cotizar a la baja, lo que suele ser una señal de que una corrección puede estar cercana en el tiempo.

Aunque desde Abante no creen que esa corrección se produzca en el corto plazo ya que los fundamentales, tanto desde el punto de vista micro como macro, siguen siendo muy positivos, sí reconocen que los inversores empiezan a estar muy cautelosos.

"Lo extraño de este mercado es la tranquilidad que hemos tenido pese a todas las incertidumbres que ha habido. Hay una sensación general en la que se piensa que puede pasar algo en cualquier momento y que el sistema puede saltar por los aires", afirma Santiago Satrústegui, presiente de Abante Asesores. Sin embargo, se muestra sorprendido con la idea de que esa incertidumbre no se esté traduciendo en un aumento de la compra de coberturas. "Siendo el momento más barato de la historia para cubrirse, la gente no se cubre aunque parezca que el sistema está cogido por alfileres", afirma.

En ello quizá influya el hecho de que hoy en día el inversor solo tiene dos opciones: o perder dinero siendo conservador o asumir riesgo comprando renta variable. Y cada vez son más los que se suman a esta segunda corriente apoyados en el buen momento económico que está atravesando no solo Europa, sino todo el mundo.

"Más allá del ruido que pueda haber en el mercado lo cierto es que estamos en el mejor momento de la economía mundial con un crecimiento sincronizado. Tras años en los que por esta época se realizaban revisiones del crecimiento económico a la baja ahora se está haciendo al alza en casi todas las zonas geográficas", recuerda Joaquín Casasús, director general de Abante Asesores Gestión.

Un buen contexto que la gestora está notando en su propio negocio. "Este año vamos a cerrar con 1.000 clientes más, lo que supone un crecimiento de entorno al 20%, similar al que han experimentado nuestros activos gestionados y hemos incorporado a 30 personas al equipo", afirma Satrústegui. Este crecimiento de personal no será el último y de ahí que Abante haya optado por trasladarse a un edificio de 4.000 metros cuadrados situado en la Plaza de la Independencia madrileña. No en vano, confían en que la entrada en vigor de Mifid II no solo no implique que modifiquen su negocio sino que además avala el modelo que han llevado a cabo desde que nacieron. "Nosotros siempre hemos sido independientes ya que hemos puesto siempre a las personas en el centro de nuestro negocio", confirman.

De hecho, de cara a la nueva normativa prevén mantener sus dos patas de negocio, la independiente a través de la EAFI que ya tienen en la que solo cobrarán por asesoramiento, y la pata que mezcla asesoramiento con gestión que, pese a ser considerada legalmente como dependiente, seguirá defendiendo el modelo de arquitectura abierta, aunque no directamente sino a través de fondos de fondos.

Nuevos productos

En cuanto a la gama de fondos que ofrecen, si hace apenas unas semanas presentaban su nueva gama de fondos de fondos índice, hoy han anunciado el inminente lanzamiento de un nuevo fondo para su gama de productos de autor. Se trata de Abante Quant Value Small Caps, un fondo de inversión de renta variable global, gestionado por el astrofísico Narciso Bénitez, que emplea técnicas cuantitativas para aprovechar las anomalías del mercado, combinando la selección de acciones value con momentum.

"En 2004 Benítez decidió crear un modelo de análisis cuantitativo para gestionar su propia cartera y en los últimos 5 años ha conseguido una rentabilidad anualizada del 35%. Lo que vamos a hacer es lanzar un fondo con él que tendrá un techo de inversión de 10 millones de euros para ver cómo funciona", apunta Satrústegui. El fondo, que está pendiente de su aprobación por parte de la CNMV, tendrá una comisión del 1,35% en concepto de gestión y del 9% sobre resultados.

