El Ibex 35 rebota un 0,44% con el sector financiero como único apoyo

Des de fa 5 o 6 anys estem donant voltes a la manera d’independitzar-nos d’Espanya. Amb DUI? Amb RUI? O amb què?



A partir de les explicacions del Professor Hèctor López Bofill, hem publicat uns quants apunts sobre la DUI. La tesi és ben senzilla:



· Mentre no fem una Declaració Unilateral d’Independència (DUI), els altres països ni opinen ni hi intervenen perquè ho consideren un afer “domèstic” en concepte anglosaxó, o sigui un afer intern d’Espanya. I punt.



· Ara bé, si declarem la independència, sigui amb una declaració unilateral (DUI) o de comú acord amb Espanya, l’assumpte passa a no ser un afer d’Espanya sinó de l’entitat superior o sigui d’Europa. A partir d’aquest moment la resta d’Estats europeus i de la resta del mon se senten concernits i obligats a opinar i a actuar. Actuar vol dir:



o defensar-nos si per exemple i hipotèticament l’Exèrcit espanyol ens envaeix, com ha fet moltes vegades.



o Actuar, en condicions normals, vol dir establint relacions diplomàtiques i comercials amb Catalunya i acollint-nos a formar part de la Comunitat Europea (CE), de la qual ja en formavem part a partir de que Espanya precisament va ser admesa a la UE. És per això que gaudim completament de les lleis europees encara que Espanya no les compleixi totes. Gaudim de l’Euro, de la lliure circulació de persones i de capitals, etc.