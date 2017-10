Los cinco motivos que han llevado a Telefónica a retroceder cinco años

Son nuevos tiempos nuevas generaciones(que no han trabajado con esta operadora) nuevas metas y nuevos presidentes y todavía no se ha enterado con casi un siglo de existencia que no se puede ir contra el pueblo sino que hay que estar con el pueblo.No puede haber ciudadanos de primera y de segunda , no pueden haber campañas para viejos y nuevos no puede ser que lo mejor y nuevo lo tengan unos cuantos. En el cambio está el poder.