Cataluña lastra al Ibex 35: pierde los 10.200 puntos y lidera las caídas en Europa

En el momento que vi en el puente del Pilar que estaban trabajando en la autovía de los pirineos; hasta el gobierno da por hecho que no hay vuelta atrás.



Huesca, Castellón y Valencia van a ser las únicas, digo bien las únicas provincias que van a salir ganando, el resto vamos a sufrir y para nada me gustaría estar en el pellejo de los catalanes que no quieren la independencia, pero sabed que no podéis confiar en mariano. No me gusta el tono que ha tomado este entuerto y el ibex cuando flojee el resto se va a hundir, me mantendría fuera del ibex y esto va para largo