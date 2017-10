El Dow Jones cierra por primera vez por encima de los 23.000 impulsado por IBM

Desde mi butaca:



Dinero real, ni se ve ni se le espera pero dinero ficticio en forma de numeritos en ordenadores, millones y millones. Cada día que pasa, el dinero ese que tenemos en el bolsillo, vale menos. Yo estoy esperando a la próxima gran estafa en forma de mega ataque de piratas informáticos (supuestamente), que desvalijarán todas las cuentas bancarias mundiales o una supuesta tormenta solar que abrasará todos los ordenadores de los bancos y no podrán devolver el dinero o las dos cosas al tiempo...



Realmente, no desvalijarán nada porque de donde no hay, no se puede sacar.