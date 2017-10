ACS mejora la OPA de Atlantia por Abertis con una oferta de 18,76 euros por acción

McLaren tenía la experiencia, al menos como marca, ya que de aquella época no queda nadie, de haber trabajado con Honda en el pasado. No cuajó esta vez, fue un desastre. Quizá debieron recuperar una figura como la de Osamu Goto, que además de ingeniero era enlace y persona de confianza de Ayrton Senna. Ahí radicó el éxito de aquella asociación.



Ayrton era para Sohichiro Honda como su hijo, y lo que el brasileño sugería directamente o a través de Goto, Honda lo aplicaba. Teniendo en cuenta el orden jerárquico de las empresas japonesas nadie ponía objeción alguna. Un interlocutor que no tuvo Alonso.



Goto fue un hombre clave en los 80 y 90, pero Honda no quiso contactar con él porque es una empresa muy especial. Tiene una extraña filosofía. Cuando alguien se va de la compañía es como una traición, y ya no se quiere saber nada de él. La empresa suiza de Osamu ha estado haciendo motores para el mundial de motociclismo y podía haber sido un elemento muy importante en esta nueva época porque sabe trabajar con los occidentales, pero Honda es así.



Con Toro Rosso las cosas serán diferentes, James Key trabajó con Jordan-Mugen-Honda y sabe lo que es trabajar con los japoneses y éstos van a estar en su jardín en Faenza.