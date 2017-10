Mapfre, Viscofan... las 7 compañías del Ibex 35 de las que mantenerse alejado

Hace un año que banjos estuviese en 1€ y ahora en 4€ no lo decís? Normal si ya a crecido un 300% que más queréis? Y Aena en dos años más de un 50%... como bien alguien a dicho ya, haced lo contrario de lo que dicen estos artículos... se ve que como no escriban de política o mieedas del corazón no saben de que escribir Y ponen a la bruja Lola a hacer predicciones... llevo mira do este periódico años y consejos económicos útiles 0 zero ZERO, de hecho curiosamente SUELE ocurrir que 9/10 veces ocurre lo contrario... baja La Bolsa tres días seguidos y el economista nos habla de que se aproxima el Apocalipsis? Se pasa el mes entero subiendo todo a saco... siempre así...