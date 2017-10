El bitcoin nunca tendrá un uso común, pero su tecnología generará 400.000 millones al año

La ley de Gresham indica que la moneda "mala" se utilizará preferentemente para realizar los intercambios, mientras la "buena" tenderá a atesorarse. Eso presupone, claro está, que hay monedas buenas y malas lo cual no tendría porque ser así. Si solo hubiera monedas "buenas" como el oro o el bitcoin el ahorrador sería premiado conservando o aumentando el valor de sus ahorros y una fracción de la moneda estaría inevitablemente en circulación, ya que no habría otra moneda. Es obvio que si no hay moneda "mala" que gastar, uno tiene que utilizar la "buena". Y no es ningún drama. Los europeos no tenemos ningún trauma por tener que gastarnos nuestros euros. Nadie en su sano juicio le pide a su empresa que le pague en, por ejemplo, bolívares para tener moneda mala que gastar. En cuanto al estrangulamiento de la economía, es una falacia. Basta con utilizar una fracción mas pequeña conforme la moneda va aumentando de valor: milibitcoin, picobitcoin, ...