Grifols, la única que sigue en Cataluña del Ibex 35, vende en monopolio a las CCAA

¿De verdad no has oído hablar de la campaña "Compreu no compreu" promovida por Omniun Cultural con el apoyo y subvención de la Generalidad de Cataluña?



Por otra parte, si te parece poco insulto el hacer campañas electorales con "Espanya ens roba", me dices si no es lógico que el resto de Espanya se enfade y reaccione.



Obviamente, acabado el discurso de tu President no escuchaste a la oposición el otro día. Inés Arrimadas nos enseño un artículo de Junqueras en el que hablaba de la coincidencia genética entre franceses y catalanes y no entre catalanes y resto de España. Cosa que, además de falsa, me suena bastante a etnicismo supremacista y nazi.



El nacionalismo catalán también tiene muertos a sus espaldas, ¿tampoco de acuerdas de Terra Lliure y el atentado de Hipercor?



También te diré que contra el "conjunto de la población" nada. La mayoría, silenciosa o no, de la población catalana no es objeto de ataques, lo sois los independentistas. Y recibís esos ataques a la defensiva, vosotros siempre golpeáis primero, o al menos lo intentáis.



La actual fuga masiva de grande empresas no la ha orquestado nadie. Lo hacen por su propia supervivencia. Deberías entender que es así cuando hasta los independentistas confesos están sacando sus empresas de la zona.



Y finalmente decirte que la metáfora del matrimonio os la podéis ahorrar que ya no cuela. Aquí se trata de que la tierra es de todos los españoles. Los independentistas os podéis marchar cuando os dé la gana a fundar vuestro reino independiente donde os dejen. Estamos más hartos nosotros de vosotros que viceversa, pero la tierra ES DE TODOS y solo entre todos podemos decidir qué se hace con ella.