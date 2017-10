El Ibex 35 rebota un 0,71% en la semana: ahora deberá enfrentarse a los 10.410

Particularmente, te dire sobre ABG... Cuando la ampliación y la conversión se pegaron la gran morrada, compré unos lotes (nada para matarse ni rasgarse las vestiduras: 4000Eur).



Tarde o temprano (mas bien... tarde: Le calculo un par de añitos) tendran mejor pinta (y no descarto un contrasplit de 100 a 1, eso las ayudaría bastante a 'espesar' el mercado en vez de ser tan liquidas).



ABG tiene que reducir el número de acciones en circulacion, via Contrasplit o con amortizaciones pero el número que tiene es insostenible para su capitalización.



Pero ahora lo que tienen que hacer es reducir (todavía mas) la abultada deuda que tienen, ya sea via desinversiones ya sea con beneficio orgánico.



En su momento las compre puramente especulativo. Si sale con barba: San Antonio, sino: La Purisima. Representa aproximadamente el 1% de mi cartera y aunque me molestaría, tampoco seria un drama para mi si ABG se va a la porra.



Si quieres comprar, compra, pero tienes que estar convencido de lo que haces y saber que te arriesgas a que la cosa salga rana. Como ya he dicho otras veces, hay que tener un plan: Entro a X, salgo a Y y si la cosa se tuerce, intento deshacer a X+1.