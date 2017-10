Las firmas del Ibex 35 sólo 'gastan' ya la mitad del beneficio en pagar dividendos

El 'payout' vuelve a niveles previos a la crisis tras superar el 100%

Se han recortado muchos pagos y hay un aumento de las ganancias previstas



Uno de los principales ganchos de la cotizadas españolas es el alto dividendo que ofrecen a los inversores. Históricamente las compañías han querido cuidar a sus accionistas, y este compromiso ha llevado a algunas empresas a situaciones extremas en los últimos años porque el desembolso para repartir sus dividendos se comía casi todo lo que ganaban -o incluso más-.

Son muchas las firmas del Ibex 35 que se han visto obligadas a transformar sus políticas y bajar sus pagos por este motivo, gracias a lo cual este año el porcentaje del beneficio que destinarán a retribuir se reducirá hasta rondar el 52%.

Esa cifra, conocida como payout, sería la más baja desde 2008 según los datos recogidos por FactSet. Y se situaría en unos niveles mucho más razonables para que las compañías compaginen la retribución al accionista con el crecimiento sin que los pagos se vuelvan insostenibles.

En 2016 el porcentaje dedicado a retribuir ya se atenuó a niveles en el entorno del 62%. Pero, durante algunos años de la crisis, el payout llegó a superar el cien por cien. "Pagar más del beneficio que se obtiene no tiene lógica. Solo cuando no existe confianza en el crecimiento de la economía y las compañías prefieren no reinvertir las ganancias", considera Miguel Paz, director de gestión de Unicorp.

Grandes empresas como Telefónica, Santander o BBVA atravesaron esta situación, pero eso no significaba que estuvieran sacando de caja más efectivo del que obtenían como beneficio. Había un truco: el scrip dividend. Parte o incluso todo el dividendo se entregaba a través de nuevas acciones, de papelitos procedentes de ampliaciones de capital, en lugar de en metálico. Y, como explica Carolina Morcos, de Renta 4, hay que tener en cuenta que el payout "incluye tanto la rentabilidad en efectivo como los scrip dividend".

Esta fórmula ha permitido mantener las altas retribuciones que, junto a una caída de los beneficios, dispararon los niveles de payout. Pero ahora que las cotizadas están restableciendo sus pagos en metálico también han tenido que recortar su dividendo. Y esto explica, en parte, que la situación se normalice.

Telefónica ha sido la última en dar un paso al frente. Este mes de octubre se cumple un año desde que la teleco anunció una rebaja en la retribución, de 0,75 a 0,40 euros por acción, para retirar el scrip y abonarlo todo en efectivo. Para la operadora, distribuir un dividendo de 0,75 euros totalmente en efectivo habría significado destinar más de lo que se espera de beneficio este año, mientras que repartir 0,40 euros se come en torno a un 55%.

Depende del sector

En el caso de la banca, el porcentaje dedicado a retribuir se ha establecido en niveles mucho más moderados tras bajar los dividendos. Nicolás López, de MG Valores, apunta a "que están por debajo de su media histórica, aunque para que lo aumentaran tendríamos que ver unos niveles de rentabilidad (ROE) superiores a los actuales". Precisamente Santander ha elevado su previsión para 2018 hasta el 11,5% y, tras el recorte del 67% en el dividendo en 2015, el banco está comprometido ahora a subir sus pagos cada año al menos hasta 2018. Sin embargo, el sector, tras verse sometido a fuertes exigencias de capital, ahora reconoce sentirse más cómodo en ratios inferiores. El objetivo de Santander es conservarlo entre el 30 y el 40 % en efectivo y la intención de BBVA es mantenerlo entre el 35 y el 40%. Por su parte, CaixaBank se fijó un mínimo del 50% en su plan estratégico hasta 2018.

En otros sectores la tendencia es muy distinta. Los negocios más maduros requieren de menos inversiones y, por ende, pueden dedicar más a remunerar a los accionistas. Un clásico ejemplo es el eléctrico. Iberdrola tiene establecido un rango entre el 65 y el 75% del beneficio. Eso sí, la firma continúa empleando el scrip. Y el caso de Endesa es muy particular, porque anunció que, salvo circunstancias excepcionales, entre 2017 y 2019 repartirá el cien por cien de sus ganancias en metálico.

Entre las diez grandes firmas del Ibex, Inditex, Amadeus y Aena tienen establecido un payout del 50% -la primera suele añadir un pago extraordinario-, mientras que en el caso de Repsol no hay un mínimo, pero en estos momentos ronda el 58%, con la trampa de que todo se paga con scrip.

Aumento de beneficios

El recorte en los dividendo es una de las razones que explica que las firmas del Ibex vayan a dedicar menos recursos a retribuir este año. Pero no es la única variable que ha cambiado en este cociente. Tras años de descenso o estancamiento, las ganancias de las empresas volverán a crecer. Los bancos de inversión prevén que el beneficio de las compañías del Ibex se incremente un 19% en 2017.

Y la relación es sencilla. Cuando no se fija un nivel, "si los beneficios caen mucho, como ha sucedido en los últimos años, las compañías no bajan tanto el dividendo con el efecto de que el payout sube. A medida que los beneficios van subiendo sucede lo contrario, los dividendos no se suben tanto por lo que el payout baja para volver a la normalidad", explica Nicolás López.

La ratio, al nivel de Europa

La bolsa española ha defendido una de las rentabilidades por dividendo más elevadas de Europa. El Ibex 35 ofrece ahora un 3,6%, con niveles de payout inferiores a los de los últimos años que, además, ya se sitúan más "alrededor de la media de los principales índices europeos", destaca Victoria Torre, de Self Bank.

El porcentaje del beneficio que destinan las empresas del Cac francés alcanza el 48, mientras que en las del conjunto del EuroStoxx 50 ronda el 51. Más bajo es nivel del Dax alemán, que se encuentra en el entorno del 40 % según los datos de FactSet. Este índice "está compuesto por empresas de carácter más tecnológico que el Ibex donde un porcentaje más alto del beneficio se destina a inversión", explica Torre.

