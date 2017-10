Ence, un 30% más 'barata' que en enero pese a rebotar un 88%

Los analistas han multiplicado por 2,5 sus estimaciones de beneficio

Una gran parte de la culpa del buen hacer del Top 10 por fundamentales Ecotrader en 2017 la tiene Ence. Desde que entró en la herramienta el pasado 22 de marzo, sus títulos han rebotado más de un 60% hasta alcanzar los 4,7 euros, algo que no sucedía desde 2008.

Si atendemos al año en su conjunto, el rendimiento de sus acciones supera el 80% algo que, a priori, supondría un fuerte encarecimiento de los títulos para aquel que no haya entrado en el valor. Sin embargo, no ha sido así y, por contra, ahora Ence se compra casi un 30% más barata que a comienzos de 2017 atendiendo al PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 13,9 veces que presenta.

Este hecho responde a que los analistas se han visto obligados a revisar sus estimaciones de beneficio al alza. En este sentido, si a comienzos del ejercicio vaticinaban que Ence ganaría 32 millones de euros, ahora esta cifra llega a los 82 millones. Asimismo, para 2018 el incremento es del 65% -lo que le deja un PER de 16 veces- y del 50% para el siguiente, en el que se espera un beneficio de 84 millones.

¿Qué ha cambiado?

"Básicamente, el precio de la pulpa de celulosa" es la principal razón según explican desde Kepler Cheuvreux. "Muchos inversores ven la tendencia y el nivel del precio de la pulpa como un indicador de la salud del sector", añaden.

En este sentido, el precio de la materia prima se ha impulsado casi un 40% en lo que va de año hasta los 911 dólares por tonelada métrica, el nivel más alto desde 2010, momento en el que tocó techo en los 920 dólares.

Los analistas de Kepler Cheuvreux explican que la subida de la pulpa "se debe, en primer lugar, al aumento de la demanda de los productos de papel manufacturados", y añaden que "esta demanda tiene una correlación muy alta con el crecimiento económico mundial".

Por otro lado, señalan que "se esperaba que entrasen tres nuevas capacidades este verano [Indonesia, Brasil y Finlandia] que presionasen a la baja los precios, sin embargo, esto se ha retrasado hasta el último trimestre, momento en el que prevemos una corrección en la pulpa, aunque no demasiado fuerte".

Por esto, y porque esperan que a partir de ahora el dólar se convierta en un aliado en lugar de un enemigo, Kepler Cheuvreux ha mejorado la recomendación de Ence de mantener a compra y es la casa de análisis más optimista en relación al potencial que estiman para sus títulos, ya que los ven en 5 euros, lo que implicaría un avance del 8,8% desde sus niveles actuales, algo que contrasta con el resto del consenso de analistas encuestados por Bloomberg, que espera un descenso del 12% hasta los 4 euros.

"Desde el punto de vista técnico aparece un próximo objetivo sobre los 5,05 euros de cara a próximas semanas, pero dada la verticalidad de las subidas, aquellos que estén posicionados y no estén dispuestos a asumir una consolidación podrían establecer su stop bajo los 4,27 euros", señala Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader, que afirma que "mientras Ence no ceda este nivel no dará signos de debilidad".

Las previsiones de deuda siguen a la baja

El crecimiento estimado de sus ganancias viene acompañado de una reducción de las previsiones de deuda de la compañía. Según FactSet, su pasivo se verá reducido en 2017 en más de un 13% hasta caer por debajo de los 200 millones de euros por primera vez en los últimos 5 años. Y de cara a los siguientes ejercicios también se espera una paulatina reducción hasta alcanzar los 155 millones en el año 2020.

