Wall Street retoma el camino de los récords: máximos en sus tres grandes índices

La caca de perro es un residuo, es el deshecho que queda después de que el perro hace la digestión. Es por ello que el popo de perro nos da muchas pistas sobre la salud intestinal de nuestras mascotas, y además nos puede indicar la presencia de una enfermedad o de parásitos en su tracto intestinal.



Hoy en día, en la medicina moderna ya no se presta atención a estas cosas, pero por ejemplo en la antigua medicina china, observar las heces del paciente era una parte fundamental de cualquier diagnóstico, incluso si el problema del paciente no era a priori de índole digestiva o intestinal.



Bien, volviendo a los perros. Cuando sacas a pasear a tu perrito, seguramente hayas observado que sus excrementos no son iguales siempre. Las heces de perro varían en su forma y tamaño, pero más importante aún, es que varían en su color y textura. Es decir, que hay veces que un perro hace cacas blandas, otras veces son muy secas, otras veces puede tener diarrea, etc. Y todas estas variaciones nos van a proporciona información valiosa sobre la dieta de nuestro perro, algunas carencias o excesos que pueda estar sufriendo y si pueden existir parásitos intestinales en su organismo y otras enfermedades.



Analicemos como todos estos factores influyen y modifican la consistencia color de la caca de perro.