El Ibex 35 rebota un 1,34% y ya mira de cerca los 10.300 puntos

AVISO A NAVEGANTES!!!



A las alegrías sin motivo, las suele seguir las decepciones profundas, me explico.... no veo que lo de ayer sea como para ponerse a comprar a lo loco... mas bien al contrario, vuelvo a insistir... y no quiero ser agorero... esto no ha hecho mas que empezar.



Si los inversores optimistas, y de buena voluntad creen que puede existir alguna traza de cordura en esa BANDA, que DESgobierna Cataluña, es que se lo tendrá que hacer mirar por un especialista.



Al tiempo!!!