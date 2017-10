J.P.Morgan AM opta por la gestión alternativa para lanzar sus primeros ETF en Europa

Enlaces relacionados Qué productos venderán los bancos tras Mifid II

Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







La gestora desembarca en el mercado europeo de ETF con la intención de democratizar el acceso al universo hedge fund. Anuncia que listará dos productos en la bolsa Londres "muy pronto".

La gestión pasiva está más de moda que nunca y eso no solo se ve en que por primera vez en la historia en 2016 los ETF cerraran el año con más suscripciones netas que los fondos activos sino que también se nota en que cada vez son más las gestoras tradicionalmente activas que sucumben a esta rama de negocio. La última de estas gestoras ha sido J.P.Morgan AM. La gestora americana acaba de anunciar que planear listar "muy pronto" en la bolsa de Londres sus dos primeros ETF para el mercado europeo.

Al igual que sucede cada vez que una gestora activa incluye ETF en su oferta, J.P.Morgan AM no ha elegido ni la renta variable, ni la renta fija más tradicional para su debut en Europa en la gestión más pasiva de todas sino que ha optado por dos ETF que siguen una gestión alternativa o, lo que es lo mismo, una gestión que no se limita a replicar un índice, al menos no uno convencional. En concreto, el primero de ellos es JPM Equity Long Short UCITS ETF, que sigue una estrategia de long short en función de factores como el valor, el momentum, o factores de calidad de renta variable global mientras que el segundo ETF, JPM Managed Futures UCITS ETF invertirá en futuros gestionados de activos como la renta variable, renta fija, divisas o materias primas. Estrategias ambas que, según explican en la nota que han remitido a la prensa, están diseñadas por el equipo de Estrategias cuantitativas de la gestora.

Aunque la gestora no ha publicado aún ni la fecha en la que debutarán los ETF ni los costes que tendrán sí ha dado respuesta a la gran pregunta de por qué han optado por incluir ETF en su oferta para el cliente europeo. "Dar al inversor acceso a la gestión institucional de calidad de estrategias de hedge funds con un coste eficiente y un producto líquido y cotizado debería contribuir a una democratización de la inversión alternativa. Estos primeros ETF listados son el siguiente paso para cumplir nuestro objetivo de construir nuestra gestión activa y estratégica sirviendo a las necesidades de los inversores a nivel global", apunta Byron Lake, jefe del negocio internacional de ETF de J.P.Morgan AM.

ETF sí, pero "activos"

La decisión de J.P.Morgan AM llega tan solo seis meses después de que otra de sus grandes competidoras, Fidelity, anunciara también su debut en el mercado de los ETF. Lo había decidido en 2015 con el fichaje de Nick King, ex de BlackRock, como responsable de ETF de la gestora americana y para su estreno en este nuevo segmento de negocio eligió los tan de moda productos smart beta. En concreto, son dos los productos con los que ha hecho su debut en una industria en constante crecimiento como es la de los ETF. Su nombres son Fidelity US Quality Income y Fidelity Global Quality Income y ambos replican a índices creados por la propia gestora. Pero, según explicó Nick King en un encuentro con periodistas en Londres, esta limitada oferta está cerca de ir en aumento. En concreto, prevé lanzar de aquí a finales de año dos nuevos productos. "Estamos trabajando en un fondo de bolsa de la eurozona y en otro de emergentes", además de lanzar un ETF que siga una estrategia de multifactor y una cartera de baja volatilidad. "A largo plazo no descartamos lanzar otros segmentos pero de momento estamos esperando a ver el feedback que tienen en estos productos", apunta King.

En cuanto a por qué Fidelity ha decidido incluir la gestión pasiva en su negocio de gestión, el presidente de la gestora, Brian Conroy, se mostró muy claro al respecto. "¿Quién dice que los ETF no pueden ser los mejores distribuidores de fondos más tradicionales? Lo que nosotros queremos ofrecer son soluciones, independientemente del producto que se trate". Eso sí, no parece que la gestora esté dispuesta a hacer la competencia a los grandes players del sector como Ishares o X trackers ya que Conroy afirma que para ellos "no tiene sentido lanzar ETF de una forma masiva pero sí productos que respondan a las soluciones de los inversores".

PUBLICIDAD