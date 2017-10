El Ibex 35 encabeza las subidas de Europa pero deberá avanzar un 2% más para afianzar el rebote

Buenas tardes:



Como ya he ido explicando con anterioridad en otras publicaciones, los catastrofistas que predecian el fin del mundo y volver a visitar niveles que no tocaban, han errado.



Dije que visitariamos los 10000 y así fué (incluso algo menos). Los inversores se lo hicieron pasar mal a quienes podrian apretarle las clavijas a los representantes de movimientos secesionistas (los tienen agarrados por un lugar delicado) donde de veras les duele, lease: los bancos, principalmente Sabadell y Caixabank (Curioso... los principales acreedores de creditos que la Generalitat va a tener que renegociar en breve). Su situación es insostenible en múltiples aspectos y su pose, Numantina y asi no se va a ningún lado (bueno si, pero no soy yo quien tiene que decirlo).



Como ya he dicho con anterioridad el dinero (o los que lo gestionan mas bien) es cobarde y lo último que quieren es ruido e inestabilidad. Según se vaya haciendo mas evidente toda la farsa y manipulación del 1-O y sus cabecillas se den por vencidos (aunque sea de forma temporal), los mercados volverán a sus niveles usuales, no hará falta mucho para superar los niveles de los que hablan un poco mas arriba.



Mientras tanto, lo que vamos a estar en el corto plazo (esta semana) es alrededor de los 10250 en un lateral mas o menos pronunciado (aunque no muy amplio). La señal de compra, se dió unos 250 puntos mas abajo (ya avisé de ello) y espero que algunos me hicieran caso. De aqui a fin de año... la cosa no está facil pero todos aquellos que sueñan con ver los 11000, lo repito de nuevo: No lo veo. Sigo diciendo que el techo del IBEX en el año 2017 es 10700.



Quizás en el año 2018, pero muchas cosas tienen que mejorar y de esto, ya hablaremos mas adelante.



Suerte y sobretodo mucha calma en vuestras decisiones.