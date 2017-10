700 1018

Hidalgo defiende la libertad de las empresas de cambiar su sede social

Madrid, 6 oct (EFE).- La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha defendido hoy la libertad de decidir de las empresas para garantizar su subsistencia, crecimiento y mejora al ser preguntada por los cambios de sede social anunciados en Cataluña.

"Que yo diga que la situación no me parece nada confortable, y me entristece, no quiere decir que la empresa no deba tener absoluta libertad para hacer lo que quiera", ha afirmado Hidalgo a los medios tras participar en la entrega de los Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes.

En este sentido, se ha mostrado comprensiva con las empresas que ya han decidido cambiar su sede de Cataluña a otros puntos de España y ha afirmado que, si se pierden en Bolsa 3.000 millones de euros, entiende "que las empresas tengan que tomar decisiones por los ahorradores y los depósitos de los bancos".

Además, Hidalgo ha asegurado que aunque su labor es atraer empresas a Madrid, no le "alegra" que lo hagan por la situación política actual, por lo que ha apuntado que quiere "competir con Cataluña en igualdad de condiciones, y que siga formando parte de España".

Respecto a lo acaecido el pasado 1 de octubre en Cataluña, la consejera ha calificado de "irresponsables" a sus impulsores.

